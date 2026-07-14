Bąk ma dość mundialu. Mówi o przekręcie. "Piłkarskie jaja"

Mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie mają swoich zwolenników oraz przeciwników. FIFA podczas niego pobiła już kilka historycznych rekordów, ale też nie brakowało kontrowersji. Ta największa? Choćby odroczenie w czasie czerwonej kartki dla Folarina Baloguna. Od kilku dni dyskutuje się także na temat bramki Anglików w ich starciu przeciwko Norwegom. Futbolówka mogła wtedy trafić w linę od kamery znajdującej się nad murawą.

Do tego dochodzą niektóre decyzje arbitrów. I to właśnie one mocno nie podobają się Jackowi Bąkowi. Wielokrotny reprezentant Polski porozmawiał z PAP. "Największym problemem tych mistrzostw są sędziowie i o nich mówi się najwięcej. Co oni wyprawiają, to jakaś masakra. To są 'piłkarskie jaja', a nie mundial. Jest VAR, czujniki w piłkach, a ja odnoszę wrażenie, że to wszystko jest tylko po to, aby pokierować meczem tak, aby zakończył się odpowiednim wynikiem" - powiedział.

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Na tym zresztą nie skończył. "To jest morderstwo piłki nożnej. Jeden wielki przekręt. Kiedyś nie mogłem zasnąć po obejrzanym meczu z emocji sportowych, a teraz nie mogę zasnąć, bo się trzęsę z powodu sędziów" - dodał. Wyżej wspominaliśmy o przywróconym do gry Amerykaninie. Także tego wątku nie pominął 53-latek. "To jest jakiś kosmos absurdu. To jest kabaret, a nie mistrzostwa świata. Przekręt goni przekręt. Ten cały Infantino powinien zostać usunięty i to natychmiast" - wyznał oburzony.

Działacz wspomniany w ostatnim zdaniu to obecny szef FIFA. Aktywny zresztą na tym mundialu, ponieważ co rusz informuje o kolejnych pobitych rekordach. Zapewne także zrobi to podczas kolejnych potyczek, które zapowiadają się wyśmienicie. W zmaganiach pozostały same topowe reprezentacje, czyli Hiszpania, Francja, Anglia oraz Argentyna. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.

Gianni Infantino Patrick T. Fallon / AFP East News

Trofeum mistrzostw świata w piłce nożnej, o które powalczą reprezentacja na mundialu 2026 FABRICE COFFRINI AFP

Jacek Bąk Tomasz Jastrzebowski / Reporter East News





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