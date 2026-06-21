Szymon Marciniak i cały jego zespół poprzednie mistrzostwa świata w Katarze zakończył, prowadząc mecz finałowy, w którym mierzyły się ze sobą Argentyna oraz Francja. Ostatecznie po rzutach karnych cieszył się Leo Messi, a załamany z piłkarskiej sceny schodził Kylian Mbappe.

Polski zespół w komplecie pracę podczas mistrzostw świata 2026 rozpoczął od... meczu Argentyny. Messi i spółka rozbili Algierię, ale o Szymonie Marciniaku mówiło się bardzo wiele. Etatowy uczestnik wielkich piłkarskich imprez według wielu ekspertów popełnił bardzo znaczący błąd.

Nie będzie kary dla Polaków. Stanowcze "dementi"

Część piłkarskiego świata uważa, że Marciniak w pierwszej połowie powinien pokazać czerwoną kartkę Messiemu. Nie zrobił tego, a jego decyzji nie zmienił zasiadający przy monitorze VAR Tomasz Kwiatkowski. Z informacji przekazanych przez dziennikarz Hafida Derradjiego wynikało, że FIFA ukarze polski zespół VAR.

Języka u źródła zasięgnęła redakcja "WP SportoweFakty". Dziennikarze tego portalu stanowczo dementują te doniesienia. "Udało nam się ustalić, że Kwiatkowski na mistrzostwach świata pracuje co dwa dni. Polak wróci do pracy już w nocy z poniedziałku na wtorek naszego czasu. Będzie pełnił rolę VAR Support w ciekawie zapowiadającym się spotkaniu Norwegia - Senegal" - czytamy.

Szymon Marciniak znów w gronie najlepszych sędziów prowadzi mecze na mistrzostwach świata JUAN MABROMATA AFP





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