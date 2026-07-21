Awantura po finale to nie wszystko. Siostra gwiazdy dolała oliwy do ognia. O tych słowach już jest głośno

W wielkim finale mistrzostw świata 2026 górą okazała się Hiszpania. "La Furia Roja" pokonała skromnie, bo 1:0, drużynę Argentyny i tym samym po raz drugi w historii mogła cieszyć się z sięgnięcia po mundialowe trofeum.

W trakcie spotkania nie zabrakło pewnych kontrowersji oraz dość ostrych starć między zawodnikami - i tu na pierwszy plan wyszedł m.in. Leandro Paredes, który w drugiej połowie zaliczył niedorzeczną żółtą kartkę za popchnięcie (tuż pod nosem sędziego) Daniego Olmo.

Jakby tego było mało gracz "Albicelestes" po końcowym gwizdku zaangażował się w przepychanki z Hiszpanami i zrobił to z taką zajadłością, że w końcu doczekał się i czerwonej kartki. Co ciekawe nie był jedyną postacią z familii Paredesów, która postanowiła wywołać skandal...

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Siostra Paredesa "poddymiła". Falklandy/ Malwiny znowu na tapecie

Siostra gracza, Barbara, podczas powrotu z finału MŚ do ojczyzny została zagadnięta przez przedstawicieli mediów na lotnisku Buenos Aires-Ezeiza o swoje wrażenia z turnieju i krótko mówiąc nie gryzła się w język.

Może nie mamy czwartej gwiazdki, ale za to mamy Malwiny dla siebie

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"Czwarta gwiazdka" to naturalnie nawiązanie do symbolu, który wylądowałby na argentyńskich koszulkach, gdyby podopieczni Lionela Scaloniego zwyciężyli w finale. "Malwiny" to zaś oczywiście inna nazwa Falklandów, o które swego czasu Argentyna stoczyła (przegraną) wojnę z Wielką Brytanią.

Temat wysp powrócił niedawno po tym, jak po meczu "Albicelestes" z Anglią Argentyńczycy wnieśli na boisko baner z napisem "Malwiny są argentyńskie". Najwyraźniej historia ta wciąż stanowi wielką zadrę w sercach mieszkańców południowoamerykańskiego kraju.

Warto nadmienić, że Barbara Paredes spotkała się z mocno nieprzychylnymi reakcjami na swe słowa na portalu X. "Niech ktoś jej powie, że Malwiny też nie są nasze"; "Ona naprawdę wierzyła, że mecz z Anglią rozstrzygnie, kto utrzyma wyspę?"; "Jest jeden typ człowieka, który jest głupszy od piłkarza - i jest to krewny piłkarza" - to tylko niektóre przykłady...

Leandro Paredes w starciu z Gavim IMAGO/Moritz Mueller East News

Po finale MŚ Hiszpania - Argentyna doszło do gorszących scen CHARLY TRIBALLEAU / AFP AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP





Piłkarze Hiszpanii przylecieli do kraju po triumfie na mundialu. WIDEO JAIME ALEKOS / AFPTV / AFP AFP