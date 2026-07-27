Awantura po finale MŚ. Gwiazdor Barcelony odpowiedział Argentyńczykowi

Finał mistrzostw świata 2026 przyniósł nam potyczkę Hiszpanii z Argentyną - może nie tak emocjonującą, jak mecz o III miejsce między Francją i Anglią, ale też mającą swoje intrygujące momenty.

Z tej rywalizacji zwycięsko wyszła "La Furia Roja", która ograła "Albicelestes" 1:0 po golu Ferrana Torresa. Na murawie nie brakowało twardej - czasem zbyt twardej - gry, przede wszystkim w wydaniu Argentyńczyków, którzy spotkanie kończyli w dziesiątkę. To jednak nie wszystko...

Po końcowym gwizdku niektórzy gracze ekipy z Ameryki Południowej zainicjowali na MetLife Stadium awanturę, w trakcie której szczególnie aktywny był m.in. Leandro Paredes. W całe zajście włączył się też Roberto Ayala, asystent Lionela Scaloniego, który zaatakował Daniego Olmo.

Nagrania z tej sytuacji są niejednoznaczne - trudno określić, czy szkoleniowiec uderzył piłkarza w twarz, czy chwycił za szyję i odepchnął. Sam Ayala stwierdził, że było to "lekkie popchnięcie", którego żałuje. Jak podkreślił, gdyby spotkał teraz Olmo ponownie, osobiście by go przeprosił.

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Olmo nie przyjmuje przeprosin Ayali. "Ktoś, kto mówi o żalu..."

53-latek jednocześnie stwierdził, że jego zachowanie miało być odpowiedzią na niesprecyzowane słowa, które usłyszał od piłkarza - i to sprawiło, że raczej nie doczeka się on przebaczenia ze strony gwiazdy Barcelony.

Olmo niedawno udzielił wywiadu Sergiemu Estape, dziennikarzowi "Diari de Terrassa". W trakcie rozmowy panowie powrócili do incydentu z Ayalą i gracz "La Furia Roja" postanowił dość mocno uciąć temat.

"Ktoś, kto mówi o żalu, ale usprawiedliwia cios, twierdząc, że była to reakcja na czyjeś słowa, prawdopodobnie tak naprawdę niczego nie żałuje, bo kłamie. Nic mu nie powiedziałem, więc nie potrzebuję, żeby przepraszał" - rzucił Dani Olmo.

"To, co nas naprawdę definiuje, to nie błąd, ale odwaga, by przyznać się do niego z pokorą, prawdą i godnością" - skwitował.

Dani Olmo LEO BARRILARI AFP

Dani Olmo JOSE BRETON AFP

Dani Olmo Alberto Gardin / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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