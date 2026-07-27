Awantura po finale MŚ. Gwiazdor Barcelony odpowiedział Argentyńczykowi

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Finał tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata kończył się niestety przykrymi scenami - po ostatnim gwizdku doszło do awantury na boisku rozpoczętej przez Argentyńczyków, której częścią był m.in. atak Roberto Ayali, asystenta selekcjonera Lionela Scaloniego, na Daniego Olmo. Choć trener potem posypał głowę popiołem i stwierdził, że jeśli spotka Hiszpana to również osobiście go przeprosi, to gwiazda Barcelony pozostała niewzruszona i zripostowała Ayalę w mocnych słowach.

Dani Olmo w białej koszulce z numerem 10 podczas meczu, w tle spięcie z trenerem.
Dani Olmo wrócił w jednym z wywiadów do przykrego incydentu który miał miejsce po finale MŚ 2026Stefan Koops / NurPhoto / NurPhoto via AFP - x.com/BarcaTimesAFP

Finał mistrzostw świata 2026 przyniósł nam potyczkę Hiszpanii z Argentyną - może nie tak emocjonującą, jak mecz o III miejsce między Francją i Anglią, ale też mającą swoje intrygujące momenty.

Z tej rywalizacji zwycięsko wyszła "La Furia Roja", która ograła "Albicelestes" 1:0 po golu Ferrana Torresa. Na murawie nie brakowało twardej - czasem zbyt twardej - gry, przede wszystkim w wydaniu Argentyńczyków, którzy spotkanie kończyli w dziesiątkę. To jednak nie wszystko...

Po końcowym gwizdku niektórzy gracze ekipy z Ameryki Południowej zainicjowali na MetLife Stadium awanturę, w trakcie której szczególnie aktywny był m.in. Leandro Paredes. W całe zajście włączył się też Roberto Ayala, asystent Lionela Scaloniego, który zaatakował Daniego Olmo.

Nagrania z tej sytuacji są niejednoznaczne - trudno określić, czy szkoleniowiec uderzył piłkarza w twarz, czy chwycił za szyję i odepchnął. Sam Ayala stwierdził, że było to "lekkie popchnięcie", którego żałuje. Jak podkreślił, gdyby spotkał teraz Olmo ponownie, osobiście by go przeprosił.

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Olmo nie przyjmuje przeprosin Ayali. "Ktoś, kto mówi o żalu..."

53-latek jednocześnie stwierdził, że jego zachowanie miało być odpowiedzią na niesprecyzowane słowa, które usłyszał od piłkarza - i to sprawiło, że raczej nie doczeka się on przebaczenia ze strony gwiazdy Barcelony.

Olmo niedawno udzielił wywiadu Sergiemu Estape, dziennikarzowi "Diari de Terrassa". W trakcie rozmowy panowie powrócili do incydentu z Ayalą i gracz "La Furia Roja" postanowił dość mocno uciąć temat.

"Ktoś, kto mówi o żalu, ale usprawiedliwia cios, twierdząc, że była to reakcja na czyjeś słowa, prawdopodobnie tak naprawdę niczego nie żałuje, bo kłamie. Nic mu nie powiedziałem, więc nie potrzebuję, żeby przepraszał" - rzucił Dani Olmo.

"To, co nas naprawdę definiuje, to nie błąd, ale odwaga, by przyznać się do niego z pokorą, prawdą i godnością" - skwitował.

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Dani Olmo
Dani OlmoAlberto Gardin / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP


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