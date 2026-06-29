Awans Brazylii, a tu takie słowa. Jest apel do zespołu. "Odrobina arogancji"

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Reprezentacja Brazylii awansowała do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Gola na wagę zwycięstwa 2:1 z Japonią zdobyli w doliczonym czasie gry drugiej połowy. Brazylijskie media piszą głównie o selekcjonerze Carlo Ancelottim i nieśmiało wspominają o szóstym mistrzowskim tytule. Wskazano nawet, co może być kluczowe w walce o najcenniejsze trofeum.

article cover
Carlo Ancelotti prowadzi reprezentację Brazylii na MŚ 2026PAUL ELLISAFP

Brazylia pozostaje niepokonana na piłkarskich mistrzostwach świata 2026. Podopieczni Carlo Ancelottiego w fazie grupowej wygrali ze Szkocją i Haiti oraz zremisowali z Maroko.

Wielkim testem był poniedziałkowy mecz 1/16 finału przeciwko Japonii. W 29. minucie cios "Canarinhos" zadał Kaishu Sano. W drugiej połowie doszło do zwrotu akcji. Wyrównującego gola strzelił Casemiro, a w 95. minucie Gabriel Martinelli wykorzystał błąd japońskiej defensywy i pokonał japońskiego bramkarza.

Wygrana 2:1 dała awans do 1/8 finału i ucieszyła miliony Brazylijczyków, którzy są jednak świadomi problemów drużyny narodowej.

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- Mecze takie jak ten z Japonią i mecz otwarcia z Marokiem pokazują, czy drużyny są gotowe na zdobycie mistrzostwa świata. Brazylia jest daleka od tego, ale udaje jej się znaleźć rozwiązania, które dają efekty. Kluczem jest Ancelotti, czyli trener o ponadprzeciętnych umiejętnościach czytania gry - napisał Diogo Dantas w felietonie na łamach "O Globo"

Dziennikarz nazwał strzelca gola na 2:1 "królikiem wyciągniętym przez włoskiego trenera z kapelusza". - Ancelotti nie musiał nawet wprowadzać Neymara, aby ratował wynik meczu. Nierozsądnie jest wątpić w pięciokrotnych mistrzów świata ani w najlepszego trenera na świecie - dodał.

Z kolei Thales Machado na łamach "O Globo" chwalił drużynę za to, że znosi trudności od początku turnieju. - Wykazuje się różnorodnością i cierpliwością, aby odwrócić losy meczu. Reprezentacje z lat 2006, 2010, 2014 i 2018 odczuły skutki straconych bramek w fazie pucharowej mistrzostw świata i nie podniosły się. Ta drużyna tak - przyznał.

Interesującymi przemyśleniami na temat reprezentacji Brazylii podzieliła się Paula Almeida.

W meczu z Japonią było dobrze, ale Brazylia potrzebuje więcej odwagi, żeby sięgnąć po szósty tytuł
zakomunikowała na łamach strony "Terra".

Dziennikarka przyznała, że drużyna miała za dużo szacunku dla rywali. - Jeśli Brazylia chce przerwać 24-letnią posuchę to szacunek dla przeciwnika nie może przerodzić się w apatię. Ta koszulka ma swoją wagę i czas zaakceptować to, że odrobina arogancji nikomu nie zaszkodzi - podkreśliła.

Brazylia w 1/8 finału zagra ze zwycięzcą wtorkowego meczu Wybrzeże Kości Słoniowej - Norwegia.

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Piłkarz reprezentacji Brazylii w żółtej koszulce i niebieskich spodenkach z widocznym numerem 7 dynamicznie biegnie po boisku, energicznie gestykulując ręką.
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