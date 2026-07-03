Austria poza mundialem, po meczu zawrzało w kraju. Zwracają uwagę na jedno

W najlepsze trwają piłkarskie mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Za nami już faza grupowa, a obecnie trwają spotkania 1/16 finału. W czwartkowy wieczór doszło do kolejnej ciekawej rywalizacji na tym etapie, a naprzeciw siebie stanęły reprezentacje Hiszpanii oraz Austrii. I choć zdecydowanym faworytem byli mistrzowie Europy, to spodziewano się, że rywale mogą zagrozić.

Tak się jednak nie stało. Podopieczni Luisa de la Fuente ograli przeciwników aż 3:0 nie dając im praktycznie szans na zdobycie gola. To zauważyły już tamtejsze media, które wprost podkreślają, że "La Furia Roja" była lepsza w każdym możliwym aspekcie na boisku. Serwis ORF nie kryje swojego zawodu i porażkę 0:3 nazywa "wyraźną".

- Podróż reprezentacji Austrii na mistrzostwach świata w Piłce Nożnej 2026 dobiegła końca. Drużyna Ralfa Rangnicka poniosła wyraźną porażkę 0:3 z Hiszpanią w 1/16 finału. Choć przez długi czas udawało im się utrzymać wyrównany wynik, to w meczu z mistrzami Europy w Los Angeles byli bezkonkurencyjni pod każdym względem - czytamy.

Austriacy ogłaszają po meczu z Hiszpanią. "Zasłużenie"

W podobnych tonach pisze austriacki oddział "Sky Sports". Tamtejsi autorzy zwracają uwagę na przełamanie "klątwy" Hiszpanów i zwycięstwo w pierwszym spotkaniu fazy pucharowej na mundialu od... 16 lat. Ich triumf był zasłużony, co także nie umknęło wspomnianemu źródle.

- Chociaż pierwszy występ Austrii na mistrzostwach świata od 1998 roku dobiegł końca, Hiszpania wygrała swój pierwszy mecz fazy pucharowej na dużym turnieju od finału mundialu w 2010 roku - i zasłużenie. Iberyjczycy mieli okazje strzelić więcej goli, podczas gdy Austriakom nie udało się stworzyć ani jednej klarownej okazji - napisano.

W 1/8 finału Hiszpania zmierzy się z lepszym spotkania Portugalia - Chorwacja. Niezależnie od zwycięzcy będzie to prawdziwy hit tegorocznych mistrzostw.

Mundial 2026: Lamine Yamal kontra Alexander Schlager Harry How East News

Hiszpania - Austria CHARLOTTE WILSON AFP





Kamil Majchrzak - Zachary Svajda. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport