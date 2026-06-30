Piłkarze Ronalda Koemana skromnie prowadzili 1:0, ale stracili bramkę tuż na początku doliczonego czasu gry drugiej połowy, co dało Maroko dogrywkę, a ostatecznie rzuty karne.

Jeszcze przed meczem skład reprezentacji "Oranje" wzbudzał w Holandii niesmak, bowiem selekcjoner zdecydował się na zmianę ustawienia i przejście na piątkę z tyłu - bez względu na fakt, że niektórzy zawodnicy mogli nie czuć się najlepiej na wybranych dla nich pozycjach.

- Ake nie gra w City na tej pozycji, w środku, a van de Ven na tej lewej obronie, więc to są piłkarze, którzy na co dzień tam nie grają. To był jeden z gorszych meczów Frekiego de Jonga, jaki był. I to nie była wina de Jonga, tylko Koemana. Chłopak biegał i się męczył... - wyliczał w "Kanale Sportowym" Jan de Zeeuw. A to nie koniec.

Holender założył przy okazji łączenia na żywo koszulkę z posturą legendarnego Johana Cruyffa i już jego pierwsze słowa na wizji mogły pokazać, jak źle zaprezentowali się w starciu z Maroko Holendrzy.

Specjalnie założyłem tę koszulkę znowu [z Cruyffem - przyp. red.], bo wielki Johan płakałby przez cały mecz i przewracał się w grobie nie raz wczoraj, w trakcie meczu. No cóż...

O ile de Zeeuw dobrze zna Koemana i nawet w pewnym stopniu mu współczuje tego, co się stało, to nie może on pogodzić się z tym, że szkoleniowiec "Oranje" niemalże bezkrytycznie podchodzi do podejmowanych przez siebie decyzji na ten mecz.

- Myślę, że teraz trzeba jakiś prywatny samolot wyczarterować i Nagelsmann i Koeman na Ibizę na dwa tygodnie, niech sobie razem siedzą. On się nawet nie chce przyznać do błędu! Powiedział, że wszystko zrobił dobrze i jakby jeszcze raz miał powtórzyć mecz, to by takim samym ustawieniem grał - skwitował zrezygnowany.

Maroko w 1/8 finału zmierzy się z Kanadą i nie da się ukryć, że Holendrzy w tym starciu byliby murowanym faworytem, z widokami na ćwierćfinał mundialu. Zamiast tego, na kadrę "Oranje" spadła ogromna krytyka, a tamtejsi dziennikarze nie kryją niesmaku po takim występie.

Starcie Marokańczyków z Kanadyjczykami odbędzie się 4 lipca o godzinie 19:00 czasu polskiego. Relacje na żywo ze wszystkich meczów mundialu prowadzone są na portalu sport.interia.pl.

Cody Gakpo i Frenkie de Jong podczas meczu Holandia - Maroko Alfredo Estrella AFP

Holandia - Japonia Keita Iijima / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun AFP

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