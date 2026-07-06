Atak na Trumpa i Infantino. To koniec. Cios padł z niespodziewanej strony

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

W świecie, w którym coś do powiedzenia ma Donald Trump, lista rzeczy niemożliwych jest bardzo krótka. Na pewno nie ma na niej cofnięcia kary za czerwoną kartkę otrzymaną na mundialu. Przekonał się o tym właśnie Folarin Balogun, który będzie mógł zagrać w najbliższym meczu reprezentacji USA, mimo że w poprzednim występie został wyrzucony z boiska. Wszystko wskazuje na to, że to pokłosie zakulisowych starań podjętych przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Stanowczo na niebywały incydent reaguje wieloletni szef FIFA, Sepp Blatter.

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Szef FIFA Gianni Infantino i prezydent USA Donald TrumpBrendan SmialowskiAFP

W ostatnich godzinach to jedna z najgorętszych historii, jaką komentuje świat. Zresztą nie tylko ten futbolowy. Bo kaliber sprawy wykracza daleko poza sport.

Napastnik Folarin Balogun został w zasadzie ułaskawiony. W zbliżającym się meczu z Belgią w 1/8 finału MŚ powinien pauzować za czerwoną kartkę. Już wiemy, że znajdzie się jednak w wyjściowej jedenastce współgospodarzy mundialu.

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Karencja Baloguna została "zawieszona na okres rocznej próby". To w światowym futbolu absolutny precedens. Decyzja FIFA wywołała burzę, której echa będziemy zapewne słyszeć jeszcze długo po zakończeniu mundialu.

"Czerwone kartki nie są unieważniane z powodu politycznych rozmów telefonicznych. Są unieważniane na podstawie przepisów, dowodów i niezależnych organów" - zauważył na platformie X, były sternik światowej federacji Sepp Blatter.

"Jeśli prezydent USA interweniuje u prezydenta FIFA i zawodnik nagle otrzymuje zgodę na grę w meczu fazy pucharowej mistrzostw świata, nieuchronnie pojawia się pytanie: Quo vadis, FIFA? Piłka nożna nigdy nie powinna stać się polem walki dla władzy politycznej" - dodał 90-letni Szwajcar.

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Jego głos nie jest odosobniony. Ale i nie pierwszy, jeśli chodzi o krytykę zażyłych relacji między Infantino a Trumpem. Blatter w mocnym tonie mówił o niej już w zeszłym roku, udzielając wywiadu niemieckiemu "Bildowi".

- Trump zamierza zorganizować sobie kampanię reklamową wokół mundialu. I tylko do tego potrzebuje swojego nowego przyjaciela, prezydenta FIFA Gianniego Infantino. Choć określenie "współsprawca" byłoby bardziej odpowiednie niż "przyjaciel" - nie gryzł się w język Blatter.

Co ciekawe, na taki atak pozwala sobie działacz (szef FIFA w latach 1998-2015), który musiał usunąć się w cień przygnieciony przez gigantyczną aferę korupcyjną w światowej piłce. Ostatecznie został sądownie uniewinniony. Nie przywróciło mu to jednak dobrego imienia.

Mecz USA - Belgia odbędzie się w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego. Początek spotkania o godz. 2:00. Relacja live w sportowym serwisie Interii.

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Mężczyzna w garniturze i czerwonym krawacie na tle flagi Stanów Zjednoczonych oraz emblematu NATO. Sylwetka uchwycona w trakcie wypowiedzi, twarz jest dobrze widoczna, a gestykulacja wskazuje na dynamiczną rozmowę.
Donald TrumpMANDEL NGAN AFP
Sepp Blatter
Sepp BlatterAFP


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