Piłkarskie mistrzostwa świata dobiegły końca. Za nami tygodnie pasjonujących bojów, wzniosłych momentów oraz sporej liczby sportowych kontrowersji. Amerykańska impreza z pewnością przyniosła kibicom ogrom niezapomnianych emocji.

Niestety, Polacy obserwowali je wyłącznie w roli biernych kibiców. Nasza reprezentacja nie zdołała bowiem wywalczyć "biletu" na tegoroczne MŚ. Mimo to kraj nad Wisłą miał na nich swojego mocnego reprezentanta. Mowa oczywiście o Szymonie Marciniaku, który znalazł się w gronie arbitrów, oddelegowanych do sędziowania piłkarskich batalii o miano najlepszej ekipy na planecie.

Wielu rodaków Płocczanina wierzyło, że FIFA wyznaczy go do prowadzenia finałowego starcia. Dywagacje te podsycał fakt, iż Marciniak sędziował jedynie spotkania na wczesnej fazie turnieju. Ostatecznie starcie Hiszpanów z Argentyńczykami poprowadził natomiast "antybohater" Polaków - Slavko Vincić.

To dlatego Marciniak nie dostał finału MŚ. Asystent Polaka wszystko ujawnił

Aż do oficjalnego komunikat wierzono, że to właśnie Marciniak dostąpi tego ogromnego zaszczytu. Okazuje się, że zespół sędziowski Polaka dużo wcześniej znał jednak brutalną prawdę. W rozmowie z portalem "Wnet.fm" o szczegółach opowiedział jeden z jego asystentów - Tomasz Listkiewicz. Okazuje się, że współwinna decyzji FIFA była... reprezentacja Argentyny.

- Często jest tak, że po drodze się drabinka źle ułoży, tak było na przykład z Argentyną. […] Jeszcze była ta medialna kontrowersja z brakiem kartki dla Messiego. […] Cała narracja medialna później się ułożyła w ramach kolejnych meczów - mówił arbiter liniowy.

Warto przypomnieć, że w grupowym meczu Argentyny z Algierią doszło do bardzo kontrowersyjnej sytuacji. Leo Messi dopuścił się faulu, po którym, zdaniem wielu ekspertów, powinien obejrzeć czerwony kartonik. Prowadzący to spotkanie Marciniak nie zdecydował się jednak na odesłanie lidera "Albicelestes" do szatni. To natychmiastowo wywołało szeroką dyskusję ws. ewentualnej pobłażliwości względem obrońców tytułu. Dyskusja ta trwała zresztą aż do ostatniego gwizdka tegorocznego mundialu.

Szymon Marciniak Grzegorz Wajda East News

Leo Messi LEO BARRILARI AFP

Polskie trio gotowe na mundial. Od lewej: Tomasz Listkiewicz, Szymon Marciniak i Adam Kupsik Megan Briggs AFP





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