Argentyński trener wpadł w szał. Ale to nie koniec. "Jeśli spotkam Olmo..."

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Po finale tegorocznego mundialu nie brak głosów, że Argentyna przegrała coś znacznie więcej niż Puchar Świata. Agresja piłkarzy i członków sztabu szkoleniowego po końcowym gwizdku wystawiła "Albicelestes" jak najgorsze świadectwo. Jednym z negatywnych bohaterów okazał się Roberto Fabian Ayala, asystent selekcjonera Lionela Scaloniego. Trzy doby po meczu o złoto po raz pierwszy zabrał publicznie głos na temat haniebnych wydarzeń.

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Dani Olmo tuż po finale MŚ 2026 stał się ofiarą agresji Roberto Fabiana Ayali (Źródło: AFP/x.com/BarcaTimes)AFP

Argentyna przystąpiła do finałowej batalii jako obrońca tytułu. Efekt? Przez 90 minut zero strzałów na bramkę rywala. Przez 120 minut - zero celnych.

Starcie z Hiszpanią zakończyło się ostatecznie porażką 0:1. Sfrustrowani Argentyńczycy nie zamierzali dusić frustracji w sobie. Kilku z nich zaatakowało fizycznie cieszących się rywali. Wśród agresorów był Roberto Fabian Ayala, członek sztabu szkoleniowego.

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W sieci od kilkudziesięciu godzin krąży przynajmniej kilkanaście krótkich klipów, które obrazują haniebne zajścia z pierwszych minut po zakończeniu finału. Na jednym z nagrań widać, jak Ayala podchodzi do Erica Garcii i Daniego Olmo. Tego drugiego uderza ręką w twarz lub w szyję.

- Oczywiście, że żałuję - mówi argentyński szkoleniowiec na antenie Esports Migdia. - Ze względu na stanowisko, które zajmuję, nie mogę pozwolić, by emocje w taki sposób wpływały na mój nastrój i moje działania. Żałuję, ale dla mnie to sprawy, które pozostają w przeszłości i na tym koniec. Moim zdaniem trzeba po prostu zakończyć tę sprawę i na tym poprzestać.

Zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że FIFA nie podzieli takiej optyki. Prowadzone jest gruntowne postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Należy spodziewać się surowych kar. Również dla piłkarzy, z Leandro Paredesem na czele.

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- To było raczej lekkie popchnięcie niż cokolwiek innego - już teraz próbuje umniejszyć swoją winę Ayala. - Nie był to cios pięścią, jak chcą to przedstawiać, i na tym się skończyło. Kiedy mecz się skoczył to wiedziałem, że na środku boiska wybucha bójka, a my ruszamy, by odciągnąć naszych zawodników.

Przekonuje też, że czasem "zdarzają się sytuacje, w których tętno osiąga tysiąc uderzeń na minutę". Awantura po finale na MetLife Stadium miała być jedną z nich.

- Jeśli spotkam Olmo, osobiście go przeproszę - zapowiada Ayala.

Nie wiadomo, czy hiszpański piłkarz będzie zainteresowany przeprosinami. Mistrzowie świata czekają przede wszystkim na zdecydowaną reakcję FIFA. Bez względu na surowość spodziewanych sankcji Ayala prawdopodobnie zakończy przygodę z drużyną narodową najpóźniej z końcem bieżącego roku. Wygasa wówczas kontrakt z federacją selekcjonera Lionela Scaloniego.

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Dani OlmoOSCAR J BARROSOAFP


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