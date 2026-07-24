Mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku miały być symbolicznym ostatnim tańcem dla trzech piłkarskich legend. Mowa rzecz jasna o Lionelu Messim, Cristiano Ronaldo a także Neymara. Zdecydowanie najlepiej z tej trójki wypadł Argentyńczyk. On razem ze swoimi kolegami dotarł aż do finału.

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W tym Argentyńczycy mierzyli się z Hiszpanami i mimo obrony tytułu sprzed czterech lat, faworytami nie byli. Lionel Scaloni wystawił do gry jedenastkę, której średnia wieku zbliżała się do 30. lat. Jasne więc było, że dla części piłkarzy może to być nawet ostatni mecz w narodowych barwach.

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Argentyna przegrała 0:1 i zza oceanu wróciła ze srebrnymi medalami. Wiemy już od kilku dni, że występ w finale był ostatnim w reprezentacyjnej karierze Nicolasa Otamendiego. Okazuje się jednak, że straty "Albicelestes" będą zdecydowanie bardziej bolesne, bo dotkną Leo Messiego.

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Niespodziewanie o przyszłości kapitana reprezentacji Argentyny wypowiedział się Leandro Paredes. - Myślę, że Messi podjął już decyzję - finałowy mecz Mistrzostw Świata przeciwko Hiszpanii był dla niego ostatnim występem w reprezentacji Argentyny - powiedział krytykowany z każdej strony pomocnik po ostatnim meczu w barwach Boca.

To w gruncie rzeczy spodziewane wieści. Messi w trakcie mundialu skończył bowiem 39. rok życia. Jego umowa z Interem Miami obowiązuje do grudnia 2028 roku. Kolejnym wielkim turniejem reprezentacyjnym byłoby dla niego dopiero Copa America, które zaplanowano na lato 2028 roku. Wówczas będzie miał już 41. lat.

Lionel Messi AFP





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