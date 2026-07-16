Argentyńczycy wywołali skandal po meczu, wszystko przez baner. FIFA musi zareagować
Reprezentacja Argentyny dokonała fantastycznego zwrotu akcji w półfinale mistrzostw świata 2026 rozegranym przeciwko drużynie Anglii i mimo utraty gola na 0:1 zdołała potem odpowiedzieć dwoma trafieniami i wykluczyć "Trzy Lwy" z walki o tytuł mistrzowski. Po końcowym gwizdku nie obyło się jednak bez pewnego skandalu z polityką w tle - gracze "Albicelestes" wnieśli na murawę baner, który prawdopodobnie ściągnie na nich karę ze strony FIFA.
Reprezentacja Argentyny w 55. minucie półfinałowego meczu z Anglią na mundialu 2026 straciła bramkę po strzale Anthony'ego Gordona i gdy wydawało się, że marzenia o finale wymykają się z rąk podopiecznych trenera Lionela Scaloniego, to doszło do niezwykłego zwrotu akcji.
W końcówce spotkania do siatki trafili bowiem kolejno Enzo Fernandez oraz Lautaro Martinez - i ostatecznie to "Albicelestes" mogli cieszyć się z triumfu i awansu do bezpośredniej potyczki o trofeum.
Książę William przemówił po porażce Anglii. "Jestem zrozpaczony"
"Malwiny są argentyńskie". Głośno o tym, co zrobili piłkarze. W tle wojenna historia
Po końcowym gwizdku nie obyło się jednak bez sporych kontrowersji - jeśli mowa o obozie "Trzech Lwów" to należy wskazać tu na fizyczny atak Jude'a Bellinghama na jednego z oponentów, z kolei w przypadku Argentyńczyków doszło do incydentu o podłożu politycznym.
Gracze ekipy z Ameryki Południowej podczas celebracji zwycięstwa wnieśli bowiem na murawę stadionu w Atlancie baner z napisem "Las Malvinas son Argentinas" ("Malwiny są argentyńskie") - a jest to nawiązanie do bardzo drażliwego tematu na polu relacji argentyńsko-brytyjskich.
W 1982 roku doszło do krótkotrwałego konfliktu zbrojnego między wspomnianymi stronami o znajdujące się na południowym Atlantyku wyspy, które w Buenos Aires określa się jako Malwiny, a w Londynie jako Falklandy. Ze starcia zwycięsko wyszli Brytyjczycy, natomiast zadra dotycząca tamtej wojny wciąż jest silna po obu stronach oceanu.
Angielska legenda uderza w Tuchela. "Panika" i "zawód", bezwzględnie o decyzji Niemca
Kontrowersyjny baner Argentyńczyków. Co zrobi FIFA?
Tak czy inaczej - FIFA będzie musiała w jakiś sposób odnieść się do incydentu z Mercedes-Benz Stadium. Adwaidh Rajan, dziennikarz BBC Sport który szeroko opisał całe zdarzenie, przekazał nawet, że "organ zarządzający światowym futbolem [już] stwierdził, że gest ten naruszył zasady dotyczące działań politycznych i wykroczeń zespołowych".
Nie ma co jednak sądzić, że FIFA nagle np. zawiesi "Albicelestes". Rajan przywołał w swym tekście podobną sprawę sprzed lat - w 2014 roku Argentyńczycy zaprezentowali transparent o identycznej treści przed sparingiem ze Słowenią i wówczas po prostu otrzymali grzywnę wynoszącą równowartość mniej więcej 20 tys. funtów. Niebawem przekonamy się, czy dojdzie do powtórzenia schematu.