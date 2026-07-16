Reprezentacja Argentyny w 55. minucie półfinałowego meczu z Anglią na mundialu 2026 straciła bramkę po strzale Anthony'ego Gordona i gdy wydawało się, że marzenia o finale wymykają się z rąk podopiecznych trenera Lionela Scaloniego, to doszło do niezwykłego zwrotu akcji.

W końcówce spotkania do siatki trafili bowiem kolejno Enzo Fernandez oraz Lautaro Martinez - i ostatecznie to "Albicelestes" mogli cieszyć się z triumfu i awansu do bezpośredniej potyczki o trofeum.

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"Malwiny są argentyńskie". Głośno o tym, co zrobili piłkarze. W tle wojenna historia

Po końcowym gwizdku nie obyło się jednak bez sporych kontrowersji - jeśli mowa o obozie "Trzech Lwów" to należy wskazać tu na fizyczny atak Jude'a Bellinghama na jednego z oponentów, z kolei w przypadku Argentyńczyków doszło do incydentu o podłożu politycznym.

Gracze ekipy z Ameryki Południowej podczas celebracji zwycięstwa wnieśli bowiem na murawę stadionu w Atlancie baner z napisem "Las Malvinas son Argentinas" ("Malwiny są argentyńskie") - a jest to nawiązanie do bardzo drażliwego tematu na polu relacji argentyńsko-brytyjskich.

W 1982 roku doszło do krótkotrwałego konfliktu zbrojnego między wspomnianymi stronami o znajdujące się na południowym Atlantyku wyspy, które w Buenos Aires określa się jako Malwiny, a w Londynie jako Falklandy. Ze starcia zwycięsko wyszli Brytyjczycy, natomiast zadra dotycząca tamtej wojny wciąż jest silna po obu stronach oceanu.

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Kontrowersyjny baner Argentyńczyków. Co zrobi FIFA?

Tak czy inaczej - FIFA będzie musiała w jakiś sposób odnieść się do incydentu z Mercedes-Benz Stadium. Adwaidh Rajan, dziennikarz BBC Sport który szeroko opisał całe zdarzenie, przekazał nawet, że "organ zarządzający światowym futbolem [już] stwierdził, że gest ten naruszył zasady dotyczące działań politycznych i wykroczeń zespołowych".

Nie ma co jednak sądzić, że FIFA nagle np. zawiesi "Albicelestes". Rajan przywołał w swym tekście podobną sprawę sprzed lat - w 2014 roku Argentyńczycy zaprezentowali transparent o identycznej treści przed sparingiem ze Słowenią i wówczas po prostu otrzymali grzywnę wynoszącą równowartość mniej więcej 20 tys. funtów. Niebawem przekonamy się, czy dojdzie do powtórzenia schematu.

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP





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