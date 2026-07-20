W sieci pojawił się film ukazujący wydarzenia zarejestrowane jeszcze przed wielkim finałem. Widać na nim, jak Leo Messi wypowiada do swoich kolegów tajemnicze słowa.

- Wszyscy uspokójcie się. Najważniejsze jest zachowanie spokoju. Uspokójcie się. Myślcie tylko o grze. Zapomnijcie o wszystkim. Dobrze? Myślcie tylko o grze. Towarzysze, idźmy!

"Zapomnijcie o wszystkim" - powiedział Leo Messi. Na nagraniu widać, że Lisandro Martinez jest wyraźnie przybity. Enzo Fernandez wygląda natomiast, jakby przed chwilą płakał. Kiedy nagranie dostało się na portal X, poniosło się bardzo szerokim echem.

Kibice zaczęli masowo udostępniać je na swoim profilu i pisać, że w szeregach Argentyny przed finałem ewidentnie "wydarzyło się coś złego". Później na wielki finał wyszła ekipa, która nie przypominała samej siebie. Messi i spółka nie chcieli grać z Hiszpanią w piłkę, byli wycofaniu jak nigdy. To tylko wzmocniło teorie spiskowe.

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Cztery lata temu w finale przeciwko Francji Argentyna również nie była faworytem, ale wygrała tamten mecz niesamowitym zaangażowaniem. Serce do walki pokazała również w półfinale z Anglią kilka dni temu. W ostatnim meczu natomiast wyglądała na drużynę, z której ktoś wyssał duszę.

Oficjalny komunikat od Messiego. Nie przyszło mu to łatwo. "Dziękuję"

"Zapomnijcie o wszystkim". O co chodziło Messiemu? Mnożą się teorie spiskowe

Część kibiców twierdzi, że Leo Messi chciał, aby jego koledzy po prostu zapomnieli o krytyce, jaka spadła na nich na przestrzeni całego tego turnieju. Związana ona była z sędziowskimi kontrowersjami, szczęśliwą drabinką i samą grą, która często nie zachwycała.

Pojawiły się również osoby, według których łzy i posępne miny były efektem wzruszenia. To miał wywoływać fakt, że za chwilę drużyna miała rozegrać ostatnie spotkanie historycznego swojego cyklu. Wiedzieli bowiem, że na kolejnej imprezie reprezentacja będzie już zupełnie innym zespołem - bez Messiego, Dibu Martineza, De Paula i innych legend.

Znaleźli się oni jednak w mniejszości. Ludzie lubią bowiem teorie spiskowe i zaczęli tworzyć je na potęgę. Pojawiły się przypuszczenia, że piłkarze Argentyny przed wielkim finałem mogli zostać przez kogoś zastraszeni. Inni sugerują, że być może doszło do jakiegoś rozłamu w szatni.

Bardzo zastanawiający jest również fakt, że w kryzysowym momencie na boisku nie pojawił się Lautaro Martinez. Napastnik Interu Mediolan wcześniej dwukrotnie ratował Argentynę. Jego gole z meczów z Egiptem i Anglią dały Albicelestes zwycięstwa. Tym razem Lionel Scaloni w ogóle nie wpuścił go na boisko, co wydaje się być decyzją niezrozumiałą.

Pojawiła się również sugestia, że doszło do wewnętrznego konfliktu, a jego powodem było pokazanie po meczu z Anglią flagi z napisem "Malwiny są argentyńskie".

Dziennikarz z tego kraju, Fran Casaretto, podaje, że niektórzy zawodnicy nie zgadzali się na pokazywanie symbolu politycznego w ramach zawodów sportowych, a innym to nie przeszkadzało.

- Prawdą jest, że w trakcie zgrupowania doszło do kłótni między sztabem szkoleniowym a Chiquim Tapią (prezes argentyńskiej federacji piłkarskiej - red.) o mieszanie reprezentacji z polityką, a dni poprzedzające mecz z Hiszpanią już nie były takie same jak pozostałe. Właśnie wtedy Lionel Scaloni miał podjąć decyzję o niekontynuowaniu pracy na czele reprezentacji narodowej - podaje Casaretto.

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- Coś złego się stało, zanim wyszli, stracili całą aurę. Te posępne miny, cisza, wyglądają, jakby zobaczyli ducha. Płacz Messiego i Scaloniego, wielkie cierpienie. Ktoś ich przycisnął? - pyta jeden z internautów na platformie X.

- Mijają godziny i zaczyna być oczywiste, że coś się stało, dali z siebie wszystko, żeby dotrzeć do finału, a nagle zobaczyliśmy zespół zniszczony, wściekły, zdegustowany i tylko broniący się, nie próbująct nawet strzelić gola. To się absolutnie nie zgadza - dodaje inny kibic Argentyny.

Takich komentarzy jest o wiele więcej. Spekulacje na temat tego nagrania zdominowały media społecznościowe, zwłaszcza w Argentynie. Kibice nie mogą uwierzyć, że zobaczyli swoją reprezentację grającą w finale tak fatalnie, a teraz znaleźli możliwy powód, dlaczego było aż tak źle.

Skala, jaką osiągnęło zaintersowanie tajemniczym nagraniem sprzed meczu, stała się gigantyczna. Posty poruszające ten temat mają tysiące reakcji i komentarzy i większość kibiców jest pewna, że przed meczem stało się coś, co całkowicie wytrąciło Argentyńczyków z równowagi. A może to tylko usprawiedliwienie dla kompromitującej porażki w wielkim finale? Być może kiedyś poznamy prawdę. O ile rzeczywiście coś jest na rzeczy.

Leo Messi PAUL ELLIS AFP

Lionel Messi podczas meczu z Egiptem JOSE BRETON AFP

Leo Messi PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP





Piłkarze Hiszpanii przylecieli do kraju po triumfie na mundialu. WIDEO JAIME ALEKOS / AFPTV / AFP AFP