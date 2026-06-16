Argentyna zaczęła od sensacyjnej porażki. To był kubeł zimnej wody

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

Dziś wiemy już, że reprezentacja Argentyny wygrała mundial w 2022 roku. W pierwszej kolejce doszło jednak do pamiętnej sensacji w polskiej grupie. Arabia Saudyjska niespodziewanie pokonała drużynę Leo Messiego 2:1. Wtedy nic nie wskazywało jeszcze na to, że kilka tygodni później Albicelestes zdobędą wymarzony Puchar. Ta przegrana podziałała na nich niczym kubeł zimnej wody.

article cover
Leo Messi załamał się porażką z Arabią Saudyjską w 2022 rokuSimon Bruty/Anychance / Salih Zeki Fazlioglu/Anadolu AgencyGetty Images

Argentyna rozpoczyna mundial w 2026 roku. Masz po obronę mistrzowskiego tytułu zacznie się od starcia z Algierią. Drużyna Leo Messiego będzie, co oczywiste, murowanym faworytem do zwycięstwa.

Cztery lata temu na inaugurację mundialu Albicelestes mieli jeszcze łatwiejsze zadanie - tylko teoretycznie. Arabia Saudyjska okazała się bowiem drużyną o wiele lepszą, niż można było zakładać.

Już w 10. minucie tamtego meczu Leo Messi wykorzystał rzut karny i wyprowadził Argentynę na prowadzenie. Wtedy nic nie wskazywało jeszcze na to, że drużynie z Ameryki Południowej coś może w tym spotkaniu zagrozić.

Pierwsze minuty po przerwie potoczyły się w sposób absolutnie sensacyjny. Najpierw Saleh Al-Shehri, a chwilę później Salem Al-Dawsari strzelali gole dla Arabii Saudyjskiej. Drużyna Argentyny nie spodziewała się takiego obrotu spraw i nie potrafiła zareagować na dwa celne ciosy.

Więcej goli w tym meczu już nie padło. Argentyna ostatecznie przegrała z Arabią Saudyjską 1:2 i w taki oto niefortunny sposób zaczęła mundial w Katarze. Ta porażka podziałała na nich jak kubeł zimnej wody. Wszystkie kolejne mecze już wygrała. W wielkim finale okazała się lepsza od Francji i zdobyła swój pierwszy od 1986 roku puchar świata. Łącznie Albicelestes mają już na koncie trzy tytuły.

Teraz Leo Messi i spółka ropoczynają kolejny mundial. Po raz pierwszy na tej imprezie jako aktulni mistrzowie świata zagrają z Algierią. Spotkanie to jest zaplanowane na środę 17 czerwca, na godzinę 3:00 czasu polskiego. Relecję na żywo z tego spotkania będzie można śledzić w serwisie Interia.

Wszystkie mecze Argentyny na mundialu w 2022 roku w Katarze:

Argentyna - Arabia Saudyjska 1:2

Argentyna - Meksyk 2:0

Polska - Argentyna 0:2

Argentyna - Australia 2:1

Holandia - Argentyna 2:2 (Argentyna wygrała 4:3 w rzutach karnych)

Argentyna - Chorwacja 3:0

Argentyna - Francja 3:3 (Argentyna wygrała 4:2 w rzutach karnych)

Piłkarz w koszulce reprezentacji Argentyny całuje Złotą Kulę FIFA, trzymając statuetkę Złotego Buta, świętując zwycięstwo w turnieju piłkarskim.
Argentyna będzie bronić tytułu mistrzowskiegoAyman ArefAFP
Reprezentacja Argentyny
Reprezentacja ArgentynyAFP
Alejandro Gomez i Leo Messi świętujący triumf w Mistrzostwach Świata w Katarze
Alejandro Gomez i Leo Messi świętujący triumf w Mistrzostwach Świata w KatarzeJUAN MABROMATA / AFPAFP


Hubert Hurkacz - Andriej Rublow. Skrót meczuPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja