Argentyna rozpoczyna mundial w 2026 roku. Masz po obronę mistrzowskiego tytułu zacznie się od starcia z Algierią. Drużyna Leo Messiego będzie, co oczywiste, murowanym faworytem do zwycięstwa.

Cztery lata temu na inaugurację mundialu Albicelestes mieli jeszcze łatwiejsze zadanie - tylko teoretycznie. Arabia Saudyjska okazała się bowiem drużyną o wiele lepszą, niż można było zakładać.

Już w 10. minucie tamtego meczu Leo Messi wykorzystał rzut karny i wyprowadził Argentynę na prowadzenie. Wtedy nic nie wskazywało jeszcze na to, że drużynie z Ameryki Południowej coś może w tym spotkaniu zagrozić.

Pierwsze minuty po przerwie potoczyły się w sposób absolutnie sensacyjny. Najpierw Saleh Al-Shehri, a chwilę później Salem Al-Dawsari strzelali gole dla Arabii Saudyjskiej. Drużyna Argentyny nie spodziewała się takiego obrotu spraw i nie potrafiła zareagować na dwa celne ciosy.

Więcej goli w tym meczu już nie padło. Argentyna ostatecznie przegrała z Arabią Saudyjską 1:2 i w taki oto niefortunny sposób zaczęła mundial w Katarze. Ta porażka podziałała na nich jak kubeł zimnej wody. Wszystkie kolejne mecze już wygrała. W wielkim finale okazała się lepsza od Francji i zdobyła swój pierwszy od 1986 roku puchar świata. Łącznie Albicelestes mają już na koncie trzy tytuły.

Teraz Leo Messi i spółka ropoczynają kolejny mundial. Po raz pierwszy na tej imprezie jako aktulni mistrzowie świata zagrają z Algierią. Spotkanie to jest zaplanowane na środę 17 czerwca, na godzinę 3:00 czasu polskiego. Relecję na żywo z tego spotkania będzie można śledzić w serwisie Interia.

Wszystkie mecze Argentyny na mundialu w 2022 roku w Katarze:

Argentyna - Arabia Saudyjska 1:2

Argentyna - Meksyk 2:0

Polska - Argentyna 0:2

Argentyna - Australia 2:1

Holandia - Argentyna 2:2 (Argentyna wygrała 4:3 w rzutach karnych)

Argentyna - Chorwacja 3:0

Argentyna - Francja 3:3 (Argentyna wygrała 4:2 w rzutach karnych)

Argentyna będzie bronić tytułu mistrzowskiego Ayman Aref AFP

Reprezentacja Argentyny AFP

Alejandro Gomez i Leo Messi świętujący triumf w Mistrzostwach Świata w Katarze JUAN MABROMATA / AFP AFP





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