Argentyna z awaryjnym powołaniem, nagranie hitem sieci. Tak zareagował piłkarz

11 czerwca, meczem Meksyku z RPA, rozpoczęły się mistrzostwa świata w piłce nożnej 2026. W ciągu nieco ponad miesiąca obejrzymy łącznie aż 104 spotkania rozegrane pomiędzy 48 zespołami.

Wśród nich nie mogło zabraknąć obrońców tytułu z turnieju w Katarze sprzed czterech lat - czyli Argentyńczyków. "Albicelestes" jednak jeszcze przed swym pierwszym spotkaniem wpadli w pewne kłopoty.

Mundial 2026: Kadra Argentyny osłabiona. Awaryjne powołanie dla Senesiego

Kontuzji doznał bowiem Leonardo Balerdi, a to zaś oznaczało, że selekcjoner Lionel Scaloni musiał sięgnąć do swojej rezerwowej listy zawodników branych pod uwagę w kontekście mundialu.

Tu wybór padł na Marcosa Senesiego, który zaliczył naprawdę dobry sezon w barwach Bournemouth w Premier League, a niebawem będzie już występował w drużynie Tottenhamu Hotspur. Do sieci trafiło nagranie z momentu, w którym zawodnik dowiaduje się o powołaniu - jego autorką jest zaś Kelci-Rose Bowers, partnerka Senesiego i notabene również piłkarka ekipy "Wisienek":

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MŚ 2026: Argentyna zacznie turniej od starcia z Algierią

Argentyna w trakcie MŚ 2026 wystąpi w grupie J, na dobry początek mierząc się z Algierią 17 czerwca o 03:00 według czasu polskiego. Tym samym Senesi ma niewiele czasu, by znowu wejść w odpowiedni reżim treningowy.

"Albicelestes" następnie spróbują swych sił przeciwko Austrii (22 czerwca o 19.00) oraz Jordanii (28 czerwca o 04.00). Nie trzeba wspominać, że są oni jednymi z głównych kandydatów do sięgnięcia po puchar - jeśli udałoby im się obronić trofeum, to byłaby to pierwsza tego typu sytuacja od przełomu lat 50. i 60., kiedy podobna sztuka wyszła Brazylijczykom.

Puchar Świata o który piłkarze powalczą podczas mistrzostw świata 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 Dan Mullan AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP





Kansas City Stadium gotowy na mistrzostwa świata 2026. WIDEO ELENA BOFFETTA / AFPTV / AFP AFP