Argentyna - Szwajcaria. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL]

Mecz Argentyna - Szwajcaria w ramach ćwierćfinału mistrzostw świata 2026 zostanie rozegrany w nocy z 11 na 12 lipca o godzinie 3:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Argentyna - Szwajcaria. Jak wyglądała droga obu drużyn do ćwierćfinału MŚ?

Reprezentacja Argentyny wygrała wszystkie mecze fazy grupowej MŚ 2026, tracąc tylko jedną bramkę z Jordanią, gdzie wystąpiła w dość rezerwowym składzie. Z kolei rywalem "Albicelestes" w 1/16 finału mistrzostw świata była rewelacja turnieju, czyli Republika Zielonego Przylądka. Była to pierwsza tak ciężka na tym turnieju przeprawa dla mistrzów świata, którzy dopiero po dogrywce zwyciężyli 3:2, dzięki samobójczemu trafieniu rywali. Kolejne spotkanie było równie wymagające dla Argentyńczyków.

W 1/8 finału zmierzyli się z Egiptem i przegrywali już 0:2, by ostatecznie wygrać 3:2. Mistrzów świata do kolejnej wygranej poprowadził Leo Messi, który strzelił gola i zaliczył asystę. Łącznie ma on już na koncie osiem bramek i jedno ostatnie podanie na tym turnieju.

Rywalem Argentyny w ćwierćfinale będzie Szwajcaria. Szwajcarzy pewnie wyszli z pierwszego miejsca grupy B, w której zakończyli rywalizację bez porażki. W 1/16 finału zmierzyli się z Algierią, którą pokonali 2:0. Z kolei w 1/8 finału MŚ 2026 przyszło im rywalizować z Kolumbią. 120 minut rywalizacji nie wyłoniło jednak zwycięzcy, a więc doszło do rzutów karnych. Piłkarze Murata Yakina wygrali je 4:3, dzięki czemu po raz pierwszy od mundialu 1954, którego byli gospodarzem, udało im się dotrzeć do ćwierćfinału.

To będzie szósty mecz obu tych drużyn w historii, a trzeci na mistrzostwach świata. Bilans to trzy zwycięstwa Argentyny (w tym te po dogrywce z MŚ 2014) oraz trzy remisy. Szwajcarzy jeszcze nigdy nie pokonali "Albicelestes", czy tym razem im się to wreszcie uda?

Argentyna - Szwajcaria. Ćwierćfinał mundialu 2026. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA]

Mecz Argentyna - Szwajcaria w ramach ćwierćfinału mundialu 2026 zostanie rozegrany w nocy z 11 na 12 lipca o godzinie 3:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

Reprezentacja Argentyny po golu Mike Stewart East News

Reprezentacja Szwajcarii Sandy Huffaker AFP





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