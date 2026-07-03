Argentyna skazana na porażkę. Prezydent wszystko ujawnił. "100 procent"

Superkomputer Opta Analyst dokonał gruntownej analizy. Szanse na awans Republiki Zielonego Przylądka? Dokładnie 10,2 proc. po ewentualnej dogrywce i serii rzutów karnych.

To niewiele, jeśli prawdopodobieństwo zwycięstwa Argentyny po 90 minutach szacuje się na 83,5 proc. Bukmacherzy płacą 19:1 za triumf Afrykanów i tylko 1,15:1 za wygraną mistrzów świata.

Prezydent RPZ, Jose Maria Neves, nie bierze jednak tych prognoz na poważnie. Dokonał swoich obliczeń i ogłosił ich efekt na antenie BBC: absolutny debiutant w finałach MŚ pokona obrońców tytułu 1:0.

Argentyna - Republika Zielonego Przylądka. Największa sensacja mundialu? "Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych"

- Pokonamy Argentynę 1:0 - oznajmił Neves. - Gramy po to, żeby wygrać. Kiedy oczekiwania wobec zespołu są niskie, a drużyna ma ogromną wolę zwycięstwa, wszystko staje się możliwe. Mały naród, taki jak nasz, musi stale dążyć do tego, by zaskakiwać świat.

- Nasz zespół ma 100 procent wiary i 100 procent nadziei - dodał prezydent. - Zostawi na murawie całe serce. Dlatego właśnie mamy 100 procent szans na wygraną z Argentyną. Pojechaliśmy na ten mundial, by pisać własne przeznaczenie, a jest nim właśnie mierzenie się z mistrzami. Wyjdziemy naprzeciw Argentynie i Messiemu z niezachwianą determinacją.

Entuzjazm głowy państwa podziela Bubista, selekcjoner ekipy Cabo Verde.

- Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych - zaznaczył. - Gra przeciwko Argentynie i Messiemu w tej fazie to coś wspaniałego dla naszego kraju, bez względu na sam rezultat. Niezależnie od końcowego wyniku nasza misja zostanie spełniona i wrócimy do domu z wysoko podniesioną głową.

"Albicelestes" mogą się pochwalić kompletem grupowych zwycięstw, a Lionel Messi z sześcioma golami jest współliderem klasyfikacji strzelców (wraz z Kylianem Mbappe). Republika Zielonego Przylądka nie zaznała jeszcze smaku triumfu, ale pozostaje niepokonana. Do fazy pucharowej awansowała po trzech remisach, już w pierwszej próbie zatrzymując potężną Hiszpanię (0:0).

Największe sensacje w historii MŚ (w oparciu o ranking FIFA):

1. RPA - Francja 2:1 (2010; 74 miejsca różnicy w rankingu FIFA)

2. Rosja - Hiszpania 1-1, karne 4-3 (2018; 60 miejsc różnicy)

3. Nigeria - Hiszpania 3:2 (1998; 59 miejsc różnicy)

4. Korea Południowa - Niemcy 2:0 (2018; 56 miejsc różnicy)

5. Arabia Saudyjska - Argentyna 2:1 (2022; 48 miejsc różnicy)

Argentyna otwiera obecnie ranking FIFA. Ekipa Cebo Verde zajmuje 67. lokatę. Jeśli obrońcy tytułu polegną, ten mecz wskoczy na drugie miejsce przedstawionego wyżej rankingu.

Czy 40-letni Vozinha zatrzyma w Miami nawałnicę aktualnych mistrzów świata? PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

Lionel Messi, kapitan reprezentacji Argentyny Ed Zurga/Associated Press/East News East News

Kibice reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka EVRIM AYDIN AFP





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