Argentyna - RZP. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Argentyna zagra z Republiką Zielonego Przylądka w 1/16 finału mundialu 2026. Mistrzowie świata są zdecydowanymi faworytami tej konfrontacji, a Leo Messi może mieć dobrą okazję do tego, by dalej śrubować swój dorobek strzelecki. Spotkanie zostanie rozegrane 4 lipca. O której godzinie mecz Argentyna - Republika Zielonego Przylądka? Gdzie obejrzeć w TV? Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Leo Messi na pierwszym planie, w tle piłkarze Argentyny w czarnych strojach podczas mundialu 2026 celebrują gola.
Leo Messi na pierwszym planie, a w tle piłkarze reprezentacji Argentyny podczas mundialu 2026PAUL ELLISAFP

Mecz Argentyna - Republika Zielonego Przylądka w ramach 1/16 finału mistrzostw świata 2026 zostanie rozegrany 4 lipca o godzinie 0:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Argentyna - Republika Zielonego Przylądka. Jak obie drużyny radzą sobie na mundialu?

Reprezentacja Argentyny znakomicie poradziła sobie podczas rywalizacji grupowej MŚ 2026. Mistrzowie świata wygrali wszystkie mecze i stracili tylko jedną bramkę z Jordanią, gdzie wystąpili w dość rezerwowym składzie. Wybornie w spotkaniach grupowych spisał się Leo Messi, który strzelił aż sześć goli.

Rywalem "Albicelestes" w 1/8 finału mistrzostw świata będzie rewelacja turnieju, czyli Republika Zielonego Przylądka. Drużyna z Afryki w bardzo silnej grupie z Hiszpanią, Urugwajem i Arabią Saudyjską sensacyjnie zremisowała wszystkie mecze i awansowała z drugiego miejsca, wyprzedzając Urugwaj oraz Arabię.

Argentyna jest zdecydowanym faworytem tego spotkania, ale RZP już trzykrotnie sprawiła niespodziankę, a największą był remis 0:0 z Hiszpanią. Dlatego Leo Messi i jego koledzy nie mogą zlekceważyć rywala, który jeśli nie opadł z sił, może napsuć im sporo krwi.

Argentyna - RZP. Mecz 1/16 finału mundialu 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Mecz Argentyna - Republika Zielonego Przylądka w ramach 1/16 finału mundialu 2026 zostanie rozegrany 4 lipca o godzinie 0:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

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