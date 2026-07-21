Argentyna nie milczy po finale. Żona zwróciła się do Messiego. "Do końca"

Argentyna powoli otrząsa się ze smutku, jaki towarzyszy jej od zakończenia finału mistrzostw świata. "Albicelestes" nie udało się obronić tytułu, podobnie jak w 2014 roku zremisowali w 90 minutach 0:0 i przegrali po golu w dogrywce. 12 lat temu ich katem okazał się w 113. minucie Mario Götze, teraz w 106. Ferran Torres.

W poniedziałkowy głos Lionel Messi przemówił za pośrednictwem Instagrama. "Ból jest ogromny i zagojenie tej rany nie będzie łatwe" - przyznał. Pełną treść jego posta można przeczytać pod tym linkiem. Godzinę po nim post opublikowała jego żona Antonella Roccuzzo. Zwróciła się do swojego małżonka.

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"Zawsze będziesz najlepszy. Nie tylko dzięki swojemu talentowi, ale też dlatego, że nigdy nie przestałeś być sobą. Bo bez względu na wszystko, nigdy się nie poddajesz, zawsze walczysz do końca i dajesz z siebie wszystko do ostatniej sekundy. To właśnie siła, ta mentalność i ten sposób ciągłego podnoszenia się sprawiają, że jesteś wyjątkowy" - zaczęła.

Następnie przeszła do wymienienia największych wartości, jakie jej zdaniem przekazuje społeczeństwu. "Dziękuję, że uczysz nas każdego dnia, że prawdziwy sukces opiera się na ciężkiej pracy, poświęceniu, wytrwałości i że nigdy nie tracisz swojej istoty. Jesteś najlepszym przykładem dla naszych dzieci i inspiracją dla milionów ludzi" - czytamy.

"Podziwiam cię bardziej, niż można to wyrazić słowami i jestem niezmiernie dumna, że mogę kroczyć przez to życie u twego boku. Bardzo cię kocham" - zakończyła. Post jest więc bardzo emocjonalny.

W 10 godzin od publikacji post zebrał ponad 5,5 miliona wyświetleń i ponad 150 tysięcy komentarzy. Takie liczby nie mogą dziwić, ma przecież niemal 42 mln obserwujących.

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Dodajmy, że przyszłość Messiego w kadrze narodowej pozostaje niepewna. Dziennikarz Hernan Castillo twierdzi, że 39-latek zrezygnuje z dalszej kariery reprezentacyjnej.

Leo Messi i Antonela Roccuzzo RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Lionel Messi z małżonką na Gali FIFA The Best w 2022 roku AFP

Leo Messi z żoną, Antonelą Roccuzzo ANTOINE MASSINON/ A2M Sport Consulting/DPPI AFP





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