Argentyna - Jordania. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Argentyna zagra z Jordanią w ostatnim spotkaniu fazy grupowej mistrzostw świata 2026. Mistrzowie świata i Leo Messi błyszczą na tym mundialu, dzięki czemu zapewnili sobie zwycięstwo w grupie na kolejkę przed końcem zmagań. Starcie z Jordanią będzie dla nich zatem tylko formalnością. O której godzinie mecz Argentyna - Jordania? Gdzie obejrzeć w TV? Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Dwaj piłkarze Argentyny w biało-błękitnych strojach świętują gola podczas mundialu 2026; Leo Messi (z lewej) unosi pięść.
Leo Messi strzelił aż pięć bramek dla Argentyny w pierwszych dwóch meczach na mundialu 2026CHARLOTTE WILSONAFP

Mecz Argentyna - Jordania na mistrzostwach świata 2026 zostanie rozegrany w nocy z 27 na 28 czerwca o godzinie 4:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 2 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Mecz Argentyna - Jordania. Mistrzostwa świata 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Argentyna świetnie zaprezentowała się w dwóch pierwszych meczach na mundialu 2026. Najpierw wygrała 3:0 z Algierią, a następnie 2:0 z Austrią. Prym w drużynie mistrzów świata wiedze Leo Messi, który zdobył wszystkie pięć bramek. Teraz pewni pierwszego miejsca w grupie "Albicelestes" zmierzą się z Jordanią i być może ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki otrzyma nieco odpoczynku.

Jordania jak na razie przegrała oba spotkania i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. To oznacza, że piłkarze z Bliskiego Wschodu nie mają już szans na awans i nawet w starciu z potencjalnie rezerwowym składem Argentyny o niespodziankę będzie im piekielnie ciężko. To będzie pierwsza w historii konfrontacja obu tych zespołów i bez wątpienia aktualni mistrzowie świata są wielkimi faworytami.

Mecz Argentyna - Jordania na MŚ 2026 zostanie rozegrany w nocy z 27 na 28 czerwca o godzinie 4:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 2 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

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Aleksy Kiełbasa
Aleksy Kiełbasa
Piłkarz w biało-niebieskiej koszulce z numerem 10, opaska kapitańska na ramieniu, szeroki uśmiech na twarzy, dynamiczna postawa sugerująca sportową akcję na boisku.
Leo MessiHAKAN AKGUNAFP
Jedenastu piłkarzy w białych strojach z zielonymi akcentami stoi w dwóch rzędach na murawie boiska, na pierwszym planie widoczne godło Algierii, w tle zapełnione trybuny stadionu.
Reprezentacja Jordanii podczas mistrzostw świata 2026Stu ForsterAFP


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