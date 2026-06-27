Argentyna - Jordania. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL]

Mecz Argentyna - Jordania na mistrzostwach świata 2026 zostanie rozegrany w nocy z 27 na 28 czerwca o godzinie 4:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 2 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Mecz Argentyna - Jordania. Mistrzostwa świata 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Argentyna świetnie zaprezentowała się w dwóch pierwszych meczach na mundialu 2026. Najpierw wygrała 3:0 z Algierią, a następnie 2:0 z Austrią. Prym w drużynie mistrzów świata wiedze Leo Messi, który zdobył wszystkie pięć bramek. Teraz pewni pierwszego miejsca w grupie "Albicelestes" zmierzą się z Jordanią i być może ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki otrzyma nieco odpoczynku.

Jordania jak na razie przegrała oba spotkania i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. To oznacza, że piłkarze z Bliskiego Wschodu nie mają już szans na awans i nawet w starciu z potencjalnie rezerwowym składem Argentyny o niespodziankę będzie im piekielnie ciężko. To będzie pierwsza w historii konfrontacja obu tych zespołów i bez wątpienia aktualni mistrzowie świata są wielkimi faworytami.

Mecz Argentyna - Jordania na MŚ 2026 zostanie rozegrany w nocy z 27 na 28 czerwca o godzinie 4:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 2 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

Leo Messi HAKAN AKGUN AFP

Reprezentacja Jordanii podczas mistrzostw świata 2026 Stu Forster AFP





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