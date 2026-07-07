Argentyna - Egipt. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Argentyna zagra z Egiptem w 1/8 finału mistrzostw świata 2026. Faworytami są aktualni mistrzowie świata z Leo Messim w składzie, ale Mohamed Salah spróbuje poprowadzić "Faraonów" do sensacyjnego awansu. Spotkanie zostanie rozegrane 7 lipca. O której godzinie mecz Argentyna - Egipt? Gdzie obejrzeć w TV? Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

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Mecz Argentyna - Egipt w ramach 1/8 finału mistrzostw świata 2026 zostanie rozegrany 7 lipca o godzinie 18:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 2 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Argentyna - Egipt. Jak wyglądała droga obu drużyn do ćwierćfinału mundialu?

Reprezentacja Argentyny znakomicie poradziła sobie podczas rywalizacji grupowej MŚ 2026, wygrywając wszystkie mecze i tracąc tylko jedną bramkę z Jordanią, gdzie wystąpiła w dość rezerwowym składzie. Wybornie w spotkaniach grupowych spisał się Leo Messi, który strzelił aż sześć goli. Z kolei rywalem "Albicelestes" w 1/16 finału mistrzostw świata była rewelacja turnieju, czyli Republika Zielonego Przylądka. Była to pierwsza tak ciężka na tym turnieju przeprawa dla mistrzów świata, którzy dopiero po dogrywce zwyciężyli 3:2, dzięki samobójczemu trafieniu rywali.

W 1/8 finału rywalem Argentyńczyków będzie Egipt. Siedmiokrotni mistrzowie Afryki wyszli z drugiego miejsca grupy G, w której ustąpili pierwszej lokaty Belgom, ale sami również nie zaznali goryczy porażki. W 1/16 finału rywalem "Faraonów" była Australia. W regulaminowym czasie gry padł remis 1:1, który utrzymał się przez dogrywkę. Ostatecznie o awansie przesądziły rzuty karne, które 4:2 wygrali Egipcjanie.

Faworytem dzisiejszej rywalizacji będzie Argentyna. Niemal 100 lat od pierwszego spotkania obu tych ekip dojdzie dopiero do trzeciego. Pierwsze miało miejsce w 1928 roku i wówczas aż 6:0 zwyciężyli "Albicelestes". Drugi mecz odbył się w 2008 roku, a tym razem Argentyńczycy wygrali 2:0. Historia, jakość indywidualna zawodników, znów przemawiają za piłkarzami z Ameryki Południowej, ale Mohamed Salah wraz z kolegami spróbuje sprawić wielką niespodziankę, na co nie będzie chciał pozwolić Leo Messi.

Argentyna - Egipt. Mecz 1/8 finału mundialu 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Mecz Argentyna - Egipt w ramach 1/8 finału mundialu 2026 zostanie rozegrany 7 lipca o godzinie 18:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 2 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

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