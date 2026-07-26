Argentyna dożywotnio wykluczona z MŚ? Szef FIFA podpisał list. W sieci aż huczy

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

"Argentyno, co ty robisz?!". Kultowe już zapytanie z finału poprzednich MŚ brzydko się zestarzało przez cztery lata i nabrało zupełnie innego wydźwięku w meczu o kolejne mundialowe złoto. "Albicelestes" w boju z Hiszpanią zaprezentowali antyfutbol, a po ostatnim gwizdku przypuścili na murawie chuligański atak na rywali. W sieci pojawiła się petycja o dożywotnie wykluczenie Argentyńczyków z turniejów o mistrzostwo globu. Tymczasem w swoim świecie żyje szef FIFA Gianni Infantino, który wysłał do Ameryki Południowej kuriozalny w treści list.

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Lionel Messi, mimo ośmiu goli i czterech asyst na koncie, kończył mundial niepocieszony. Gianni Infantino (na małym zdj.) nawet po brzydkim i brutalnym finale chciał widzieć tylko jasną stronę ArgentynyAFP

Argentyna bardzo długo nie będzie się kojarzyła z tym, co w futbolu najszlachetniejsze. Nie wymaże z pamięci kibiców koszmarnego w swoim wykonaniu finału MŚ 2026. Przegrała z Hiszpanią po dogrywce tylko 0:1, ale przez dwie godziny nie oddała na bramkę rywala celnego strzału. A przez 90 minut - nie podjęła nawet takiej próby.

Najgorsze nastąpiło jednak dopiero po końcowym gwizdku. Na murawie doszło do haniebnych scen. Piłkarze i członkowie sztabu szkoleniowego "Albicelestes" dopuścili się fizycznej napaści na Hiszpanów.

"Kick Argentina Out". Internauci nie chcą już oglądać tej drużyny w mundialu. Infantino tworzy rzeczywistość alternatywną

W sieci pojawiła się petycja krążąca pod szyldem "Kick Argentina Out". Jej autorzy apelowali o dożywotnie wykluczenie Argentyny z finałów MŚ. Inicjatywa szybko stała się viralem.

Za radyklanym posunięciem opowiedziało się aż 23 316 108 internautów ze 170 krajów. To niemal historyczny rekord, jeśli chodzi o tego typu inicjatywy. Niedościgniona pozostaje jedynie petycja Jubilee 2000, postulująca pod koniec ubiegłego wieku całkowite umorzenie niespłacalnych długów najbiedniejszych krajów świata (24,3 mln podpisów).

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Trzykrotni mistrzowie globu nie zostaną oczywiście wykluczeni z gry o Puchar Świata. FIFA nie reaguje na podobne happeningi. A już na pewno nie wtedy, kiedy bardziej zależy jej na całkowitym odwróceniu dominującej narracji.

Zamknięcie wspomnianej petycji zbiegło się w czasie z ujawnieniem treści listu, jaki Gianni Infantino wysłał do Argentyńskiej Federacji Futbolu (AFA). Szef FIFA rozpływa się w zachwytach nad tym, co niedawni mistrzowie świata pokazali na zakończonym tydzień temu czempionacie.

"Chciałbym ponowić moje najszczersze gratulacje za ten ważny nowy sukces argentyńskiej piłki nożnej. Mistrzostwa Świata FIFA 2026 pozostaną w pamięci jako niezapomniana celebracja futbolu, naznaczona spektakularnymi meczami, pojawieniem się nowych talentów, obecnością wielkich postaci tego sportu oraz niezwykłą atmosferą przeżywaną na stadionach pełnych kibiców" - pisze podniośle Infantino.

"Wspaniała gra Albiceleste również w decydujący sposób przyczyniła się do uczynienia tej edycji wyjątkowym wydarzeniem, które oczarowało miliony miłośników futbolu na całym świecie" - to dalszy fragment korespondencji.

List sternika światowego futbolu wywołał w sieci oburzenie. Pojawienie się petycji o dożywotnie wykluczenie Infantino z futbolu nie będzie stanowić specjalnego zaskoczenia.

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Gianni InfantinoADEM ALTAN / AFPAFP


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