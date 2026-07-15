Przed nami decydujące spotkania mistrzostw świata. We wtorek odbył się pierwszy z półfinałów. Po raz pierwszy od 16 lat o złoto mundialu zagrają Hiszpanie. Drużyna prowadzona przez Luise de la Fuente zagrała fenomenalne spotkanie, pokonując 2:0 Francuzów.

Drugiego finalistę rozstrzygnąć miało starcie Anglików z broniącymi tytułu mistrzów świata Argentyńczykami. Oba zespoły awans do najlepszej czwórki mundialu musiały wywalczyć w dodatkowym czasie gry. "Lwy Albionu" po dogrywce okazały się lepsze od Norwegów, natomiast Argentyńczycy ostatecznie zdołali pokonać reprezentację Szwajcarii.

Argentyna grała o swój siódmy w historii awans do mundialu mistrzostw świata. Anglicy na tym szczeblu rozgrywek dotychczas zagrali tylko raz - w 1966 roku, gdy na swojej ziemi jedyny raz sięgnęli po najcenniejsze z trofeum.

Brutalna bitwa w Atlancie. Takiego starcia można było się spodziewać

Gorąca atmosfera z trybun stadionu w Atlancie bardzo szybko wdała się we znaki zawodnikom obu drużyn. Pierwszy raz zaiskrzyło już w 3. minucie. Po brutalnym starciu Elliota Andersona z Enzo Fernandezem piłkarze wdali się w przepychankę, co na chwilę przerwało mecz. Było to zaledwie jedno z wielu zaciętych starć tych zawodników.

Na tej zaciętości znacznie ucierpiała atrakcyjność widowiska. To Anglicy jako pierwsi zmusili bramkarza rywala do wysiłku. W 19. minucie Emiliano Martinez bez trudu wyłapał płaskie dośrodkowanie z prawego skrzydła autorstwa Reece'a Jamesa.

Sędziujący to spotkanie Amerykanin Ismail Elfath przez bardzo długi czas przymykał oko na kolejne wybryki zawodników. W 37. minucie musiał jednak zareagować, gdy Leo Messi ogrywający kolejnych przeciwników został ostro sfaulowany przez Andersona. Na murawie znów się zakotłowało, a akcja zakończyła się pierwszym napomnieniem w tym spotkaniu.

Chwilę później Argentyńczycy po raz pierwszy poważniej zaatakowali. Enzo Fernandez zdecydował się na uderzenie z dystansu, a futbolówka nieznacznie minęła bramkę strzeżoną przez Jordana Pickforda. Piłkarze ostatecznie schodzili do szatni przy bezbramkowym remisie. W pierwszej połowie nie było choćby jednego celnego strzału. Co wymowne, statystycy odnotowali aż 19 fauli popełnionych przez oba zespoły.

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Szalona końcówka półfinału. Anglicy przeszli drogę z nieba do piekła

Minęło ledwie 100 sekund drugiej połowy i Argentyńczycy byli bardzo bliscy zaskoczenia Anglików. Julian Alvarez przedarł się w polu karnym i oddał mocny strzał na bramkę. Pickford z trudem interweniował parując uderzenie na rzut rożny. Dla podopiecznych Thomasa Tuchela był to pierwszy poważny sygnał ostrzegawczy.

Anglicy wytrwali moment naporu Argentyńczyków i zareagowali na to w najlepszy możliwy sposób. W 55. minucie spotkania dośrodkowanie Morgana Rogersa w znakomity sposób wykorzystał Anthony Gordon. Świeżo upieczony zawodnik Barcelony wyprzedził źle ustawionego defensora Argentyny i strzałem z bliska dał swojej reprezentacji upragnionego gola.

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Argentyńczycy chcieli odpowiedzieć natychmiast. Zaledwie dwie minuty później groźnie prawą stroną szarżował Giuliano Simeone. Zawodnik Atletico Madryt nie zdążył jednak nic zrobić, bowiem świetną interwencją piłkę spod jego nóg wybił Djed Spence. Anglik ten wślizg fetował z kolegami równie mocno, co chwilę wcześniej strzelonego gola.

W 69. minucie Anglików z ogromnych opresji ponownie wyratował Pickford. Po kolejnym zagraniu Argentyny z prawego skrzydła bardzo groźnie głową uderzał wprowadzony chwilę wcześniej z ławki Nicolas Gonzalez. Angielski bramkarz zachował czujność i refleks, odbijając piłkę do boku. Jeszcze bliżej gola Argentyna była w 76. minucie, gdy po uderzeniu głową Alexis Mac Allistera piłka odbiła się od słupka.

W kolejnych minutach kolejnymi uderzeniami z dystansu Pickforda nękał Enzo Fernandez. Angielski bramkarz radził sobie znakomicie. Aż nadeszła 86. minuta, gdy pomocnika Chelsea już nic nie mogło zatrzymać. 25-latek po asyście Messiego kropnął potężnie, doprowadzając do wyrównania.

Nie był to jednak koniec. W 92. minucie kolejną asystę Messiego perfekcyjnym uderzeniem głową wykorzystał Lautaro Martinez. Argentyńczycy w końcówce znokautowali Anglików wygrywając 2:1 i w nagrodę zagrają w niedzielę w wielkim finale mundialu z Hiszpanią. Anglikom pozostanie tylko sobotnie starcie o brązowe medale z Francuzami.

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Statystyki meczu Anglia 1 - 2 Argentyna Posiadanie piłki 41% 59% Strzały 5 15 Strzały celne 2 5 Strzały niecelne 1 7 Strzały zablokowane 2 3 Ataki 89 112





Przed Anglikami spore wyzwanie! Czy awansują na mistrzostwach świata? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport