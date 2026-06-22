Argentyna - Austria. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL]

Mecz Argentyna - Austria na mistrzostwach świata 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 22 czerwca o godzinie 19:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 2 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Mecz Argentyna - Austria. Mistrzostwa świata 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Argentyna, jak na mistrza świata przystało, świetnie rozpoczęła swój udział w mistrzostwach świata 2026. Na początek pokonała 3:0 Algierię, a wynik ten zawdzięcza swojej największej gwieździe, czyli Leo Messiemu. Legendarny piłkarz zdobył wszystkie trzy gole i zrobił to pierwszy raz w trakcie swoich występów na MŚ.

Drugim rywalem Argentyny będzie Austria. Austriacy także rozpoczęli mundial od "mocnego uderzenia". W pierwszym meczu wygrali z Jordanią 3:1 i licząc sparingi przed turniejem, zanotowali czwarte zwycięstwo z rzędu. Do spotkania z mistrzami świata piłkarze Ralfa Ragnicka przystąpią więc w dobrej formie.

To będzie dopiero drugie w historii spotkanie tych reprezentacji. Po raz ostatni obie ekipy zagrały dawno, bo w 1990 roku. Wówczas w towarzyskim spotkaniu padł remis 1:1, ale dziś wyraźnym faworytem jest Argentyna.

Mecz Argentyna - Austria na mundialu 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 22 czerwca o godzinie 19:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 2 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

Piłkarze reprezentacji Argentyny z Leo Messim na pierwszym planie TODD KIRKLAND AFP

Austria w pierwszym meczu MŚ 2026 pokonała Jordanię 3:1 Eakin Howard East News





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