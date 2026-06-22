Argentyna - Austria. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL]
Argentyna, a właściwie Leo Messi, świetnie spisał się w pierwszym występie na mundialu 2026. Argentyńczyk zapewnił mistrzom świata swoim hat-trickiem wygraną nad Algierią. W drugiej kolejce "Albicelestes" zmierzą się z Austrią. O której godzinie mecz Argentyna - Austria? Gdzie obejrzeć w TV? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz Argentyna - Austria na mistrzostwach świata 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 22 czerwca o godzinie 19:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 2 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz Argentyna - Austria. Mistrzostwa świata 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]
Argentyna, jak na mistrza świata przystało, świetnie rozpoczęła swój udział w mistrzostwach świata 2026. Na początek pokonała 3:0 Algierię, a wynik ten zawdzięcza swojej największej gwieździe, czyli Leo Messiemu. Legendarny piłkarz zdobył wszystkie trzy gole i zrobił to pierwszy raz w trakcie swoich występów na MŚ.
Drugim rywalem Argentyny będzie Austria. Austriacy także rozpoczęli mundial od "mocnego uderzenia". W pierwszym meczu wygrali z Jordanią 3:1 i licząc sparingi przed turniejem, zanotowali czwarte zwycięstwo z rzędu. Do spotkania z mistrzami świata piłkarze Ralfa Ragnicka przystąpią więc w dobrej formie.
To będzie dopiero drugie w historii spotkanie tych reprezentacji. Po raz ostatni obie ekipy zagrały dawno, bo w 1990 roku. Wówczas w towarzyskim spotkaniu padł remis 1:1, ale dziś wyraźnym faworytem jest Argentyna.
Mecz Argentyna - Austria na mundialu 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 22 czerwca o godzinie 19:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 2 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.