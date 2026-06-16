Argentyna - Algieria. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA, MUNDIAL]

Mecz Argentyna - Algieria na mundialu 2026 zostanie rozegrany w nocy z 16 na 17 czerwca o godzinie 3:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Mecz Argentyna - Algieria. Mundial. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Argentyna marzy o obronie tytułu z mundialu w Katarze, czwartym mistrzostwie w swojej historii i drugim dla Leo Messiego, dla którego są to pożegnalne mistrzostwa świata. Argentyńczycy trafili do grupy J z Algierią, Austrią i Jordanią. W przedmundialowych testach zmierzyli się z Hondurasem oraz Islandią i oba te spotkania wygrali kolejno 2:0 i 3:0.

Pierwszym przeciwnikiem "Albicelestes" na MŚ 2026 będzie Algieria. Dla ćwierćfinalisty ubiegłorocznego Pucharu Narodów Afryki jest to pierwszy występ na mundialu od 2014 roku i piąty w całej historii. To właśnie podczas mistrzostw sprzed 12 lat "Pustynni Wojownicy" zanotowali najlepszy występ, docierając do 1/8 finału. W testach przed mundialem piłkarze wypadli znakomicie, bo najpierw pokonali 1:0 Holandię, a następnie 4:0 Boliwię. Dzięki temu zespół prowadzony przez Vladimira Petkovicia w bardzo dobrych nastrojach przystępuje do turnieju.

Argentyna i Algieria zagrały ze sobą tylko raz. Miało to miejsce w czerwcu 2007 roku w ramach meczu towarzyskiego. Wówczas 4:3 zwyciężyli piłkarze Ameryki Południowej, a dublet w tamtym spotkaniu ustrzelił nie kto inny, jak tylko Leo Messi. Choć Argentyna jest faworytem tej rywalizacji, to ze względu na dyspozycję rywali można przypuszczać, że o wygraną będzie musiała mocno powalczyć.

Mecz Argentyna - Algieria na mistrzostwach świata 2026 zostanie rozegrany w nocy z 16 na 17 czerwca o godzinie 3:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

Piłkarze reprezentacji Argentyny bardzo dobrze wypadli w przedmundialowych testach TODD KIRKLAND AFP

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