Anulowany gol, w mediach zawrzało. Hiszpanie grzmią o skandalu podczas finału MŚ

Reprezentacja Hiszpanii w trakcie finału mistrzostw świata 2026 od samego początku kontrolowała wydarzenia na murawie MetLife Stadium - ale mimo tego przez naprawdę długi czas nie była w stanie strzelić gola Argentynie.

Przełom nastąpił dopiero w 106. minucie spotkania, a więc już w dogrywce, kiedy to trafienie odnotował Ferran Torres po asyście Nico Williamsa. Drugi z wymienionych panów trochę wcześniej sam pokonał golkipera "Albicelestes", ale... bramkę anulowano.

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Mowa tu konkretnie o sytuacji z 96. minuty, kiedy to Williams wykonał dobitkę po wcześniejszej szarży Mikela Merino. Problem polegał jednak na tym, że arbiter główny spotkania, Slavko Vincić, dopatrzył się faulu Merino na Otamendim w całej akcji, natomiast powtórki z tej sytuacji są co najmniej niejednoznaczne.

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"Skandal w finale: Bramka Nico Williamsa nieuznana z powodu rzekomego faulu" - napisał potem zdecydowanie Pepe Gil-Vernet, dziennikarz "Mundo Deportivo", który zacytował też w swym tekście sędziowskiego eksperta Cesara Barrenecheę Montero.

Nie widzę tu żadnego przewinienia

Nie było to jedyne kontrowersyjne wskazanie ze strony Vincicia, który w trakcie finału m.in. dość łagodnie potraktował niektóre faule ze strony Argentyńczyków. Polscy fani zaś z pewnością doskonale pamiętają Słoweńca z jego pracy przy barażu "Biało-Czerwonych" przeciwko Szwecji w el. MŚ - wówczas również pewne rozstrzygnięcia w jego wydaniu były dyskusyjne...

Tak czy inaczej - Hiszpanie mogą się cieszyć z drugiego w historii tytułu mistrzowskiego. Poprzednio wznieśli oni puchar w górę w roku 2010, kiedy to w finale także zatriumfowali 1:0, lecz nad Holandią. Pamiętne trafienie (również w dogrywce jak Torres) zdobył wtedy Andres Iniesta.

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP





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