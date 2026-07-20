Anulowany gol, w mediach zawrzało. Hiszpanie grzmią o skandalu podczas finału MŚ

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Reprezentacja Hiszpanii została mistrzem świata 2026. "La Furia Roja" po tego typu tytuł sięgnęła po raz drugi w swej historii, tym razem w finale mundialu pokonując Argentynę 1:0. Podopieczni trenera Luisa de la Fuente mogliby odnieść nieco bardziej okazały triumf gdyby sędzia zaliczył trafienie Nico Williamsa - tak się jednak nie stało, a z Półwyspu Iberyjskiego od razu popłynęły mocne komentarze o wielkim futbolowym skandalu.

Sędzia Slavko Vincić rozmawia z Mikelem Merino, piłkarze Argentyny i Hiszpanii przy leżącym zawodniku.
Finał MŚ 2026: Slavko Vincić tłumaczy swoją kontrowersyjną decyzję Mikelowi MerinoCatherine Ivill - AMAGetty Images

Reprezentacja Hiszpanii w trakcie finału mistrzostw świata 2026 od samego początku kontrolowała wydarzenia na murawie MetLife Stadium - ale mimo tego przez naprawdę długi czas nie była w stanie strzelić gola Argentynie.

Przełom nastąpił dopiero w 106. minucie spotkania, a więc już w dogrywce, kiedy to trafienie odnotował Ferran Torres po asyście Nico Williamsa. Drugi z wymienionych panów trochę wcześniej sam pokonał golkipera "Albicelestes", ale... bramkę anulowano.

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Mowa tu konkretnie o sytuacji z 96. minuty, kiedy to Williams wykonał dobitkę po wcześniejszej szarży Mikela Merino. Problem polegał jednak na tym, że arbiter główny spotkania, Slavko Vincić, dopatrzył się faulu Merino na Otamendim w całej akcji, natomiast powtórki z tej sytuacji są co najmniej niejednoznaczne.

"Skandal w finale: Bramka Nico Williamsa nieuznana z powodu rzekomego faulu" - napisał potem zdecydowanie Pepe Gil-Vernet, dziennikarz "Mundo Deportivo", który zacytował też w swym tekście sędziowskiego eksperta Cesara Barrenecheę Montero.

Nie widzę tu żadnego przewinienia
orzekł Barrenechea Montero.

Nie było to jedyne kontrowersyjne wskazanie ze strony Vincicia, który w trakcie finału m.in. dość łagodnie potraktował niektóre faule ze strony Argentyńczyków. Polscy fani zaś z pewnością doskonale pamiętają Słoweńca z jego pracy przy barażu "Biało-Czerwonych" przeciwko Szwecji w el. - wówczas również pewne rozstrzygnięcia w jego wydaniu były dyskusyjne...

Tak czy inaczej - Hiszpanie mogą się cieszyć z drugiego w historii tytułu mistrzowskiego. Poprzednio wznieśli oni puchar w górę w roku 2010, kiedy to w finale także zatriumfowali 1:0, lecz nad Holandią. Pamiętne trafienie (również w dogrywce jak Torres) zdobył wtedy Andres Iniesta.

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Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)AFP


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