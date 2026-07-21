Antybohater finału przerwał milczenie. Będzie głośno. Naprawdę to napisał

Reprezentanci Argentyny potrzebowali trochę czasu na otrząśnięcie się po porażce z Hiszpanią, ale zaczynają przekazywać społeczeństwu, co czują. Pisaliśmy już o poście Lionela Messiego, który przyznał, że ból jest ogromny, zagojenie tej rany nie będzie łatwe. Pogratulował też zwycięzcom turnieju.

Dwie godziny po nim wpis na Instagramie zamieścił także Enzo Fernandez. Środkowy pomocnik był jednym z bohaterów półfinału z Anglią, trafił do siatki na 1:1 w 85. minucie. O starciu o złoto wolałby pewnie zapomnieć. W 82. minucie obejrzał pierwszą żółtą kartkę, a w 93. drugą.

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"Z upływem czasu zaczynasz rozumieć, że istnieje coś znacznie ważniejszego niż sam wynik. Od lat ta drużyna jest wzorem do naśladowania. Pokazuje, że rywalizacja to nie tylko wygrywanie, ale także dawanie z siebie wszystkiego dla koszulki i nigdy się nie poddawanie, bycie częścią tej drużyny, która zawsze stawiała czoła wyzwaniom, walczyła z pełnym zaangażowaniem i broniła tych barw z dumą, pokorą i oddaniem" - zaczął zawodnik londyńskiej Chelsea.

Dla wielu pewnie to pierwsze zdanie może być trochę zaskakujące. Być może zbyt mocno chciał podkreślić rolę ducha zespołu, ale trudno nie doceniać w futbolu roli końcowego rezultatu. Często mówi się, że to wynik jest najlepszym przyjacielem trenera, bo jeśli jest pozytywny, to zazwyczaj go obroni nawet mimo gorszego stylu. A przecież obrońcy tytułu nie grali w niedzielę efektownie.

25-latek następnie przeszedł do podkreślenia zasług fanów "Albicelestes". "Chciałbym podziękować wszystkim argentyńskim kibicom. Dziękuję za to, że zawsze jesteście z nami, że towarzyszycie nam w każdym meczu, za serdeczność, bezwarunkowe wsparcie i za to, że sprawiacie, że czujemy się jak u siebie w każdym miejscu na świecie" - czytamy.

Fernandez ma na koncie złoto i srebro MŚ, zwycięstwo w Copa America, a przed nim jeszcze najpewniej długa kariera w kadrze narodowej. W tej chwili jego licznik pokazuje 49 meczów i 8 goli, w tym 3 na czempionatach globu: 1 w Katarze i 2 teraz. "Noszenie koszulki mojego kraju to największy zaszczyt w mojej karierze i będę nadal dawał z siebie wszystko za każdym razem, gdy będę miał okazję jej bronić" - zakończył.

Post w pierwszych 8 godzinach od publikacji zebrał ponad 2 miliony polubień i ponad 115 tysięcy komentarzy. Ilustruje go czarno-białe zdjęcie, mające podkreślić smutek po porażce.

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