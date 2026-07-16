Anglicy wściekli po tym, co zrobili Argentyńczycy. "Obrzydliwy akt polityczny"

Podczas półfinałowego spotkania Anglii z Argentyną to pierwsza z drużyn wyszła na prowadzenie po bramce Anthony'ego Gordona. Mistrzowie świata z Kataru odwrócili losy meczu po golach Enzo Fernandeza i Lautaro Martineza, wykorzystując bierność rywali, którzy tchórzliwie skupili się wyłącznie na obronie.

Ostatecznie ekipa Scaloniego triumfowała 2:1. Zaraz po ostatnim gwizdku na murawie stadionu w Atlancie oglądaliśmy dosyć niecodzienne obrazki. Niektórzy argentyńscy piłkarze z dumą prezentowali baner z napisem "Las Malvinas son Argentinas" (Malwiny są argentyńskie).

Tak Anglicy zareagowali polityczny baner prezentowany przez Argentyńczyków

Transparent ten dotyczy konfliktu zbrojnego Argentyny z Anglią z 1982 roku. Jego powodem były leżące południowym Atlantyku wyspy, które w Buenos Aires są nazywane Malwiny, a w Londynie określa się je jako Falklandy. W ówczesnym sporze sprzed kilkudziesięciu lat górą byli Brytyjczycy. Incydent ten do dziś budzi wiele emocji na tle historycznym i społecznym, o czym mogliśmy się przekonać po środowym spotkaniu.

Na manifest argentyńskich zawodników zareagowały brytyjskie media. "Oburzenie po tym, jak uśmiechnięci piłkarze wywiesili transparent z napisem "Falklandy należą do Argentyny" po zwycięstwie w meczu z Anglią podczas mistrzostw świata" - piszą w zdecydowany sposób dziennikarze "The Mirror" w obszernym tekście, zajmując się szczegółami historycznego konfliktu.

"Argentyńscy piłkarze wywiesili szokujący transparent o Falklandach po zwycięstwie w meczu z Anglią podczas mistrzostw świata, co było obrzydliwym aktem politycznym po końcowym gwizdku" - dodano. "Falklandy były niezamieszkane aż do 1765 roku, kiedy po raz pierwszy zajęli się nimi Brytyjczycy. W 2013 roku odbyło się referendum, w którym mieszkańcy wyspy zdecydowaną większością głosów opowiedzieli się za pozostaniem terytorium zamorskim Wielkiej Brytanii" - czytamy. Anglicy wspominają także o zagłuszeniu ich odgrywanego hymnu przez argentyńskich kibiców, co nie spodobało się sympatykom kadry Tuchela.

Incydent z transparentem odnotowano również na łamach m.in. itv.com czy "The Guardian". "Argentyna naraża się na konsekwencje ze strony FIFA za wywieszenie transparentu z Falklandami po zwycięstwie nad Anglią" - pisze pierwszy z wymienionych portali.

Drugi do sprawy podchodzi w bardzo wyważony, chłody sposób, ale jednocześnie też przypomina o kodeksie postępowania FIFA dotyczącego zakazu tego typu działań. "Argentyna wywołała spór polityczny, wywieszając transparent z tym świętującym hasłem. Incydent ten z całą pewnością zostanie zgłoszony do FIFA, która zabrania umieszczania haseł politycznych na boisku" - dodaje "The Telegraph".

"Idiotyczni" piłkarze z Argentyny stanęli dziś w obliczu wezwań do zawieszenia po tym, jak kilku z ich gwiazd po zwycięstwie nad Anglią w meczu o Puchar Świata wyniosło transparent z napisem, że Falklandy należą do ich kraju. Pomimo zakazu FIFA dotyczącego flag o charakterze politycznym kapitan Tottenhamu Cristian Romero, obrońca Manchesteru United Lisandro Martinez oraz były pomocnik Spurs Giovani Lo Celso świętowali po końcowym gwizdku z tym kontrowersyjnym transparentem" - pisze "Daily Mail", wspominając, że obok baneru świętował także Lionel Messi.

Leo Messi ROBERTO SCHMIDT / AFP AFP

Harry Kane i Jude Belligham w reprezentacji Anglii Takuya Yoshino AFP





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