Reprezentacja Anglii świetnie rozpoczęła mundial, od widowiskowego zwycięstwa z Chorwacją 4:2, jednak im dalej w las, tym gorzej. Piłkarze prowadzeni przez Thomasa Tuchela w 1/16 finału mierzyli się z Demokratyczną Republiką Konga i dopiero w ostatnich fragmentach meczu byli w stanie najpierw doprowadzić do remisu, a później przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Nic więc dziwnego, że przed starciem z Meksykiem, którego stawką jest przecież awans do ćwierćfinału, "Trzy Lwy" muszą ostrożenie podchodzić do swojego przeciwnika, który niespodziewanie idzie przez mistrzostwa świata, jak burza. A przecież mecz rozgrywany będzie na Estadio Azteca.

Dziennikarze "BBC" z pewnymi obawami zauważyli, że lokalizacja stadionu może okazać się problematyczna dla angielskich piłkarzy, którzy do tej pory rozgrywali swoje spotkania w USA, w zdecydowanie łagodniejszym klimacie. Dodatkowo Meksykanie zgotowali im dość "huczne" powitanie.

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- Atmosfera w Meksyku była niezwykle gorąca już na ponad dobę przed meczem 1/8 finału; wzdłuż alei Paseo de la Reforma ustawiono wielkie telebimy, a na tej historycznej ulicy rozbrzmiewały klaksony samochodów. Mieszkańcy Meksyku mówią tylko o jednym: o tym, co wydarzy się w niedzielny wieczór (poniedziałek, godz. 1:00 czasu brytyjskiego) w "kotle" stadionu Azteca, gdy Anglia spróbuje powstrzymać rozpędzoną reprezentację gospodarzy, która wprawiła cały kraj w stan euforii - czytamy na łamach "BBC".

Anglicy dotarli do Meksyku w piątkowy wieczór i mieli niewiele czasu na aklimatyzację przed wyzwaniem, jakie czeka ich na stadionie Azteca, położonym na wysokości 7220 stóp (ok. 2200 metrów) nad poziomem morza. Czeka ich tam gra w zupełnie odmiennych warunkach wysokogórskich, po wcześniejszych występach w komfortowym, klimatyzowanym otoczeniu Dallas i Atlanty oraz w deszczowej aurze Bostonu i New Jersey.

Anglicy byli również świadomi tego, że gospodarze turnieju będą chcieli "umilić" im czas w hotelu, dlatego starali się do samego końca utrzymać lokalizację obiektu w ścisłej tajemnicy. To się jednak nie udało, bo kibice Meksyku i tak dowiedzieli się, gdzie swoje zakwaterowanie ma kadra "Trzech Lwów".

- Wszystko to na próżno: po przyjeździe angielskiej drużyny miejscowi kibice tłumnie ściągnęli pod hotel, w którym zakwaterowano zespół i gdzie wprowadzono wzmożone środki bezpieczeństwa - dodają angielscy dziennikarze. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie pokazujące, jak Meksykanie urządzili sobie imprezę pod hotelem, aby nie pozwolić Anglikom na spokojny sen i regenerację.

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Meksykanie do tej pory mogą pochwalić się kompletem zwycięstw na mundialu i co więcej, nie stracili jeszcze bramki zarówno w fazie grupowej, jak i pucharowej. Spotkanie z Anglikami rozpocznie się 6 lipca o godzinie 2:00 czasu polskiego. Relacja na żywo prowadzona będzie na portalu sport.interia.pl.

Estadio Azteca - legendarny stadion, na którym zostanie rozegrany mecz otwarcia mundialu 2026 EYEPIX AFP

Harry Kane ROBERTO SCHMIDT AFP

Harry Kane i Jude Bellingham CHARLY TRIBALLEAU / AFP AFP





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