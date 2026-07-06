Anglicy po pasjonującym boju pokonali Meksyk 3:2 i awansowali do ćwierćfinału mistrzostw świata. Wyzwanie było tym większe, że od 54. minty musieli radzić sobie w 10 po tym, jak z czerwoną kartką wyrzucony z boiska został Jarrel Quansah.

Anglicy osłabieni przed hitem. Odołają się od kary

Angielska Federacja Piłkarska wobec skandalu jaki wybuchł po dopuszczeniu do gry w ćwierćfinale Folarina Baloguna, który również ukarany został czerwonym kartonikiem planuje interweniować u Gianniego Infantino i odwołać się od kary. Anglicy liczą, że zostaną potraktowani równie pobłażliwie, co Amerykanie. Sytuacja dot. Baloguna wywołała prawdziwy stan wrzenia w mediach.

Mało prawdopodobne, by FIFA miała ugiąć się kolejny raz i dopuścić obrońcę do gry. Zrobiła to pod naciskiem Donalda Trumpa dla gwiazdy USA, co wywołało potężną falę protestów. Gdyby znów zmieniła decyzję, całkowicie zaburzyłoby to integralność turnieju.

Zwrot akcji ws. gwiazdy Anglików. Tuchel przekazał dobre wieści

Na mecz z Norwegią Anglicy odzyskać jednak mogą innego defensora. Mowa o Reece Jamesie. Zawodnik Chelsea w rywalizacji z Ghaną doznał urazu, przez co nie pojawił się na boisku w starciach z DR Konga i Meksykiem. Pozytywne wieści ws. jego stanu zdrowia przekazał Thomas Tuchel.

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Selekcjoner Anglików przekazał, że wszystko wskazuje na to, iż dojdzie do zmiany decyzji ws. występu 26-latka. Problem z mięśniem dwugłowym uda został już zażegnany, a James będzie mógł zagrać z Norwegią.

Byłoby to wielkie wzmocnienie dla "Lwów Albionu". Gracz Chelsea, gdy jest zdrowy i w formie, należy do absolutnej czołówki zawodników na swojej pozycji. Podczas jego nieobecności na pozycji prawego defensora testowani byli Djed Spence, Ezri Konsa, John Stones, Declan Rice, czy wspomniany Quansah.

Potencjał ofensywny Norwegów jesty ogromny, a wsparcie Jamesa w defensywie mogłoby okazać się nieocenione. Anglicy zmierzą się z nimi w ćwierćfinale mundialu w sobotę 11 lipca o godzinie 23:00 czasu polskiego.

Jarrel Quansah Alfredo Estrella AFP

Reece James William Volcov AFP

Thomas Tuchel Rodrigo OROPEZA AFP





Przed Anglikami spore wyzwanie! Czy awansują na mistrzostwach świata? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport