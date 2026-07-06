Anglicy tylko na to czekali, zwrot akcji ws. gwiazdy. Tuchel potwierdza

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Reprezentacja Anglii pokonała 3:2 Meksyk i awansowała do ćwierćfinału, ale mecz z czerwoną kartką skończył Jarrel Quansah. To kolejne osłabienie dla "Lwów Albionu" - uraz wykluczył wcześniej z gry Reece'a Jamesa. Thomas Tuchel przed rywalizacją ćwierćfinałową z Norwegią przekazał jednak pozytywne wieści dla kibiców. Doszło do zmiany decyzji ws. gwiazdy. Wygląda na to, że jednak znajdzie się w kadrze.

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Reece James, Jude Bellingham i Jarrel QuansahVisionhaus/Getty ImagesGetty Images

Anglicy po pasjonującym boju pokonali Meksyk 3:2 i awansowali do ćwierćfinału mistrzostw świata. Wyzwanie było tym większe, że od 54. minty musieli radzić sobie w 10 po tym, jak z czerwoną kartką wyrzucony z boiska został Jarrel Quansah.

Anglicy osłabieni przed hitem. Odołają się od kary

Angielska Federacja Piłkarska wobec skandalu jaki wybuchł po dopuszczeniu do gry w ćwierćfinale Folarina Baloguna, który również ukarany został czerwonym kartonikiem planuje interweniować u Gianniego Infantino i odwołać się od kary. Anglicy liczą, że zostaną potraktowani równie pobłażliwie, co Amerykanie. Sytuacja dot. Baloguna wywołała prawdziwy stan wrzenia w mediach.

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Jakub Rzeźnicki

Mało prawdopodobne, by FIFA miała ugiąć się kolejny raz i dopuścić obrońcę do gry. Zrobiła to pod naciskiem Donalda Trumpa dla gwiazdy USA, co wywołało potężną falę protestów. Gdyby znów zmieniła decyzję, całkowicie zaburzyłoby to integralność turnieju.

Zwrot akcji ws. gwiazdy Anglików. Tuchel przekazał dobre wieści

Na mecz z Norwegią Anglicy odzyskać jednak mogą innego defensora. Mowa o Reece Jamesie. Zawodnik Chelsea w rywalizacji z Ghaną doznał urazu, przez co nie pojawił się na boisku w starciach z DR Konga i Meksykiem. Pozytywne wieści ws. jego stanu zdrowia przekazał Thomas Tuchel.

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Selekcjoner Anglików przekazał, że wszystko wskazuje na to, iż dojdzie do zmiany decyzji ws. występu 26-latka. Problem z mięśniem dwugłowym uda został już zażegnany, a James będzie mógł zagrać z Norwegią.

Byłoby to wielkie wzmocnienie dla "Lwów Albionu". Gracz Chelsea, gdy jest zdrowy i w formie, należy do absolutnej czołówki zawodników na swojej pozycji. Podczas jego nieobecności na pozycji prawego defensora testowani byli Djed Spence, Ezri Konsa, John Stones, Declan Rice, czy wspomniany Quansah.

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Potencjał ofensywny Norwegów jesty ogromny, a wsparcie Jamesa w defensywie mogłoby okazać się nieocenione. Anglicy zmierzą się z nimi w ćwierćfinale mundialu w sobotę 11 lipca o godzinie 23:00 czasu polskiego.

Piłkarz w białej koszulce z numerem 26 i różowych butach stoi na murawie stadionu podczas meczu, w tle rozmyta publiczność.
Jarrel QuansahAlfredo Estrella AFP
Piłkarz w białej koszulce z numerem 24 prowadzi piłkę po zielonej murawie stadionu podczas meczu.
Reece JamesWilliam VolcovAFP
Mężczyzna w kurtce sportowej z herbem drużyny trzyma w rękach dwie butelki wody podczas wydarzenia sportowego.
Thomas TuchelRodrigo OROPEZAAFP


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