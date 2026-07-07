Anglicy ruszają do ofensywy. Wszystko przez Trumpa. FIFA pod ścianą

Mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku na poziomie sportowym są imprezą naprawdę udaną. Gwiazdy w zdecydowanej większości błyszczą, ale nie brakuje też niespodzianek i dramaturgii. W cieniu tego sportowego święta rozgrywane są także polityczne batalie.

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Jedna z nich była udziałem reprezentacji gospodarzy - USA. Folarin Balogun, a więc najlepszy strzelec Amerykanów w meczu 1/16 finału z Bośnią i Hercegowiną obejrzał czerwoną kartkę. Wobec tego wydawało się pewne, że w myśl przepisów 25-latek nie zagra w 1/8 finału z Belgami.

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Tak się jednak nie stało. Do gry wkroczył bowiem Donald Trump. Prezydent USA przyznał, że poprosił o rewizję decyzji o zawieszeniu. Taka się odbyła, a FIFA ogłosiła, że Balogun o ćwierćfinał powalczy. Ostatecznie USA przegrało w 1/8 finału z Belgami, ale cała sprawa odbiła się bardzo głośnym echem.

Wytworzył się bowiem niebezpieczny precedens. Z tego próbowali już skorzystać Francuzi, a do akcji mieli wkroczyć także Anglicy. "The Sun" informuje o możliwym odwołaniu "Lwów Albionu" ws. czerwonej kartki, którą w pasjonującej rywalizacji z Meksykiem obejrzał prawy obrońca Anglików - Jarell Qunasah.

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"Anglia rozważa złożenie odwołania od decyzji o usunięciu z boiska Jarella Quansaha w meczu przeciwko Meksykowi. Quansah jest jednym z niewielu dostępnych dla Anglii prawych obrońców przed kluczowym sobotnim ćwierćfinałem z Norwegią. Choć zawodnik uniósł nogę wysoko, można argumentować, że wynikało to z faktu, iż jego stopa ześlizgnęła się z górnej części piłki. Wygląda na to, że angielski związek piłkarski (FA) podziela ten pogląd i rozważa zaskarżenie podjętej decyzji" - czytamy.

Co ciekawe, Quansah w meczu z Meksykiem zagrał raczej dlatego, że nie było innej opcji, a nie z powodu realnego wyboru Thomasa Tuchela. Możliwe jest jednak, że na ćwierćfinał z Norwegią dostępny będzie Recee James. Ten powrót oznaczałby, że Quansah nie będzie potrzebny do gry od początku, ale zawsze może być opcją do wejścia z ławki.

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