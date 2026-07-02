Anglicy o krok od katastrofy. Nagle przypomnieli sobie o Tomaszewskim. Piękne słowa
Reprezentacja Anglii była o krok, aby pożegnać się z piłkarskimi mistrzostwami świata. Podopieczni Thomasa Tuchela przegrywali bardzo długo z DR Konga 0:1. Ostatecznie dwa gole Harry'ego Kane'a w końcówce meczu wprowadziły zespół do 1/8 finału. Angielskie media nie oszczędziły swojej drużyny mimo zwycięstwa. Nagle zrobiło się jednak głośno o Polaku, który wiele lat temu napsuł krwi angielskim piłkarzom.
Piłkarskie mistrzostwa świata 2026 przyniosły na ten moment jedną wielką niespodziankę. Była nią przegrana reprezentacji Niemiec, która uległa po rzutach karnych Paragwajowi. Kłopoty w swoich meczach 1/16 finału miały także faworyzowane reprezentacje Brazylii (wygrali 2:1 z Japonią po golu w 95. minucie) oraz Anglii, która długo przegrywała z Demokratyczną Republiką Konga. Finalnie sprawy w swoje ręce wziął Harry Kane, który strzelając dublet dał swojej ekipie zwycięstwo 2:1 i awans do 1/8 finału.
Angielskie media doceniły występ kapitana, ale pozostała część drużyny została skrytykowana. - Anglia została oszołomiona przez afrykańskich słabeuszy, gdy Brian Cipenga dał prowadzenie DR Konga w 7. minucie, co doprowadziło do niezwykle napiętego i nerwowego starcia w 1/16 finału - pisał "Daily Mail".
Anglicy awansowali o 1/8 finału. Teraz piszą o Janie Tomaszewskim
Właśnie na łamach tego medium wspomniano także o Janie Tomaszewskim. Legendarny polski bramkarz stanął na drodze Anglików w 1973 roku, kiedy to popisał się świetnym występem na Wembley.
Polaka porównano do Lionela Mpasiego, a więc bramkarza DR Konga, który w środowym meczu wyczyniał cuda w bramce afrykańskiego zespołu. Ostatecznie sposób na niego znalazł Kane, ale wcześniej wielokrotnie uchronił swoją drużynę od straty gola.
- Harry Kane po raz kolejny pospieszył Anglii z odsieczą. W ciągu zaledwie 11 minut zdobył dwie bramki. Pierwszą strzelił pewnym uderzeniem głową i wreszcie znalazł sposób na Mpasiego. Druga padła po atomowym strzale, którego nie obroniłby nawet duet złożony z Mpasiego i innego odwiecznego postrachu Anglików między słupkami - Jana Tomaszewskiego. Piłka omal nie rozerwała siatki - czytamy.
Widać, że Anglicy ciągle mają w pamięci Tomaszewskiego, który ponad 50 lat temu zapisał się w historii nie tylko polskiego, ale i angielskiego futbolu.
- Wydawało się, że Mpasi jest nie do pokonania. Po latach znów dało się usłyszeć echo wspaniałego, pełnego niezłomności występu Jana Tomaszewskiego przeciwko Anglii na Wembley w 1973 roku - przypomniano.
Anglia w 1/8 finału zagra z Meksykiem. To starcie zaplanowano na 6 lipca. Relacje tekstowe "na żywo" z meczów mistrzostw świata możecie śledzić w Interii Sport.