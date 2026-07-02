Piłkarskie mistrzostwa świata 2026 przyniosły na ten moment jedną wielką niespodziankę. Była nią przegrana reprezentacji Niemiec, która uległa po rzutach karnych Paragwajowi. Kłopoty w swoich meczach 1/16 finału miały także faworyzowane reprezentacje Brazylii (wygrali 2:1 z Japonią po golu w 95. minucie) oraz Anglii, która długo przegrywała z Demokratyczną Republiką Konga. Finalnie sprawy w swoje ręce wziął Harry Kane, który strzelając dublet dał swojej ekipie zwycięstwo 2:1 i awans do 1/8 finału.

Angielskie media doceniły występ kapitana, ale pozostała część drużyny została skrytykowana. - Anglia została oszołomiona przez afrykańskich słabeuszy, gdy Brian Cipenga dał prowadzenie DR Konga w 7. minucie, co doprowadziło do niezwykle napiętego i nerwowego starcia w 1/16 finału - pisał "Daily Mail".

Anglicy awansowali o 1/8 finału. Teraz piszą o Janie Tomaszewskim

Właśnie na łamach tego medium wspomniano także o Janie Tomaszewskim. Legendarny polski bramkarz stanął na drodze Anglików w 1973 roku, kiedy to popisał się świetnym występem na Wembley.

Polaka porównano do Lionela Mpasiego, a więc bramkarza DR Konga, który w środowym meczu wyczyniał cuda w bramce afrykańskiego zespołu. Ostatecznie sposób na niego znalazł Kane, ale wcześniej wielokrotnie uchronił swoją drużynę od straty gola.

- Harry Kane po raz kolejny pospieszył Anglii z odsieczą. W ciągu zaledwie 11 minut zdobył dwie bramki. Pierwszą strzelił pewnym uderzeniem głową i wreszcie znalazł sposób na Mpasiego. Druga padła po atomowym strzale, którego nie obroniłby nawet duet złożony z Mpasiego i innego odwiecznego postrachu Anglików między słupkami - Jana Tomaszewskiego. Piłka omal nie rozerwała siatki - czytamy.

Widać, że Anglicy ciągle mają w pamięci Tomaszewskiego, który ponad 50 lat temu zapisał się w historii nie tylko polskiego, ale i angielskiego futbolu.

- Wydawało się, że Mpasi jest nie do pokonania. Po latach znów dało się usłyszeć echo wspaniałego, pełnego niezłomności występu Jana Tomaszewskiego przeciwko Anglii na Wembley w 1973 roku - przypomniano.

Anglia w 1/8 finału zagra z Meksykiem. To starcie zaplanowano na 6 lipca. Relacje tekstowe "na żywo" z meczów mistrzostw świata możecie śledzić w Interii Sport.

Anglicy o krok od katastrofy. Nagle przypomnieli sobie o Tomaszewskim. Piękne słowa Zhang Chen/Xinhua News/East News / AGENCJA SE/East News East News

Jan Tomaszewski Reporter

Harry Kane Rich Storry AFP





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