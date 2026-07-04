Anglicy i Meksykanie wściekli. FIFA chciała zmiany. Jest decyzja

W grze o mistrzostwo świata pozostało 16 zespołów. W sobotę (4 lipca) rozpoczynamy 1/8 finału od meczu Kanada - Maroko, który rozpocznie się o godz. 19:00 czasu polskiego w Houston.

Niezwykle interesująco zapowiada się mecz Meksyk - Anglia, który ma zostać rozegrany w nocy z niedzieli na poniedziałek w stolicy Meksyku. Od kilku dni wiadomo, że prognozy na porę rozegrania spotkania nie są zbyt optymistyczne. Istnieje bowiem duże ryzyko wystąpienia burz, co może opóźnić rozpoczęcie meczu lub jego przerwanie.

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W związku z tym pojawiły się informacje, że FIFA rozważa zmianę terminarza i przesunięcie godziny rozpoczęcia meczu. Pierwotnie starcie miało rozpocząć się 6 lipca o godzinie 2:00 czasu polskiego. Dziennikarze BBC przekazali, że miałoby się ono rozpocząć w niedzielę 5 lipca o godzinie 20:00 czasu polskiego.

Takie rozwiązanie bardzo nie spodobało się działaczom Angielskiego Związku Piłki Nożnej (FA) oraz Meksykańskiej Federacji Piłkarskiej.

- To cios prosto w brzuch. To wszystko zmienia. Poinformowano mnie o tym tutaj i się z tym nie zgadzam. FIFA jednak rządzi i musimy się z tym pogodzić, nawet jeśli nam się to nie podoba - mówił selekcjoner Meksyku, Javier Aguirre.

Wydaje się, że temat został już zamknięty. David Ornstein z prestiżowego "The Athletic" przekazał, że mecz Meksyk - Anglia rozpocznie się zgodnie z planem.

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Na ten moment prognozy pogody na to starcie nie przewidują wyładowań atmosferycznych. Przed i w momencie rozpoczęcia spotkania ma tylko padać deszcz.

Relację tekstową "na żywo" z meczu Meksyk - Anglia będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

Anthony Gordon w barwach reprezentacji Anglii Richard Pelham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Meksyk - Ekwador w 1/16 finału mistrzostw świata Yuri CORTEZ / AFP AFP

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