Anglicy grzmią po wygranym meczu. "Afrykańscy słabeusze". A to nie koniec

Nie brakuje sensacji na tegorocznym mundialu. Wskazywani przez wielu na "czarnego konia" Turcy z marzeniami o czymś więcej pożegnali się już po dwóch spotkaniach fazy grupowej. Faworyzowani w starciu 1/16 finału Niemcy przegrali po rzutach karnych z Paragwajem, a w tamtejszych mediach na jaw wychodzą nowe fakty tej katastrofy.

Przez długi czas wydawało się, że podobny scenariusz będzie miał miejsce także w Atlancie, gdzie Anglicy zmierzyli się z Demokratyczną Republiką Konga. Przedstawiciele Afryki wyszli na prowadzenie już w 7. minucie i utrzymywali je ponad godzinę. Finalnie jednak sprawy w swoje ręce wziął Harry Kane, który strzelając dublet dał swojej ekipie zwycięstwo i awans do 1/8 finału.

Mimo zwycięstwa brytyjskie media są zachwycone tylko występem napastnika, natomiast grę drużyny oceniają stosunkowo... średnio. "Daily Mirror" wprost piszę o braku zachwytu i pewnej obawie, że Demokratyczna Republika Konga wyślę "Synów Albionu" do domu. Nie brakuje także wspomnienia o gwizdach kibiców, którzy dali upust swoim emocjom jeszcze w pierwszej połowie.

- Podopieczni Thomasa Tuchela zapowiedzieli poprawę formy po fazie grupowej, w której bez trudu przeszli do finału, ale nie zachwycili rywali. Jednak przez 75 minut w Atlancie panowała realna obawa, że mogą wrócić do domu. [...] Kibice Anglii dali swojej drużynie do zrozumienia, że pierwsze 22 i pół minuty nie były wystarczająco dobre. Statystyki były druzgocące. Anglia nie oddała ani jednego strzału na bramkę przed przerwą i oczywiście przegrywała - czytamy.

Brytyjskie media ogłaszają po meczu. "Afrykańscy słabeusze"

Swojego zawodu nie ukrywał natomiast "Daily Mail". To źródło nazwało DR Kongo "słabeuszem", a także podobnie do poprzedniego dziennika wskazał, że pachniało sensacją i odpadnięciem z turnieju. Głośno jest także wokół decyzji sędziowskich, które zbyt korzystne dla Anglików nie były.

- Anglia została oszołomiona przez afrykańskich słabeuszy, gdy Brian Cipenga dał prowadzenie DR Konga w 7. minucie, co doprowadziło do niezwykle napiętego i nerwowego starcia w 1/16 finału. Podczas gdy podopieczni Thomasa Tuchela próbowali i dociekali, jak wrócić do gry, wciąż upadali po dramatycznych wybiciach piłki na linii bramkowej i kontrowersyjnych decyzjach sędziów, co wydawało się przesądzone o upokarzającym odpadnięciu z mistrzostw świata - napisano.

W następnej rundzie (1/8 finału) kadra Tuchela zmierzy się ze współgospodarzami turnieju - Meksykiem. Spotkanie to zaplanowane jest na 6 lipca (godz. 2:00 czasu polskiego).

Anglia - Demokratyczna Republika Konga na mundialu ODD ANDERSEN AFP

Harry Kane i Thomas Tuchel Franck Fife / AFP POOL AFP

Noni Madueke w rozmowie z selekcjonerem reprezentacji Anglii, Thomasem Tuchelem Ulrik Pedersen AFP





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