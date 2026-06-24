Podczas dwóch pierwszych kolejek mistrzostw świata 2026 nie zabrakło sensacyjnych rozstrzygnięć i potknięć faworytów nie tylko poszczególnych spotkań, ale również całęgo turnieju. Po meczu Anglików z Chorwacją wydawało się, że podopieczni Thomasa Tuchela raczej do tej grupy nie będą się zaliczać, ale nic bardziej mylnego.

Piłkarze z Wielkiej Brytanii od samego początku rzucili się do ataku, aby szybko napocząć rywala, co jednak nie udało im się wcale. Spotkanie sensacyjnie zakończyło się remisem 0:0, co utrudniło nieco sytuację Anglików w grupie.

Ewentualne zwycięstwo dałoby jeden z drużyn nie tylko upragniony awans do fazy pucharowej, ale także gwarancję pierwszego miejsca w grupie. Tak się jednak nie stało, a remis z Ghaną odbił się szerokim echem w brytyjskich mediach.

- Zmiany Tuchela nastąpiły za późno; powinny były nastąpić przed upływem godziny gry. Ghana zasługuje na uznanie, ale Anglia powinna być o wiele szybsza i bardziej agresywna w starciu z drużyną zajmującą 64. miejsce w rankingu - grzmi Craig Hope, wysłannik "Daily Mail" na łamach portalu.

- Anglia poniosła porażkę w nudnym meczu mistrzostw świata z Ghaną - rozpoczyna ostrzej "Daily Star" już w tytule artykułu. - Anglia wróciła na ziemię - czytamy dalej.

Jeszcze dalej idzie z kolei dziennik "The Sun". - NO HE KAN'T - czytamy w nagłówku, który ma odnosić się do nazwiska kapitana reprezentacji. - Harry Kane marnuje doskonałą szansę na wygranie meczu, a Trzej Lwy zostały złamane - precyzują dziennikarze.

"BBC" z kolei poprosiło Wayne'a Rooneya o ocenę stanu kadrowego reprezentacji, a ten nie miał wątpliwości, że Thomasowi Tuchelowi przydaliby się gracze, których ten nie powołał.

- Nie chcę do tego wracać, ale to są mecze, w których potrzebny jest Phil Foden czy Cole Palmer, bo to sprytni, ważni gracze w tych trudnych momentach - stwierdził krótko legendarny napastnik.

W ostatnim meczu fazy grupowej, Anglicy zagrają z Panamą i raczej nieprawdopodobne wydaje się, aby nie wyszli oni z grupy. Relacje tekstowe na żywo ze wszystkich meczów mundialu prowadzone są na portalu sport.interia.pl.

Harry Kane PAUL ELLIS AFP

Harry Kane i Jude Bellingham CHARLY TRIBALLEAU / AFP AFP

Harry Kane Rich Storry AFP





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