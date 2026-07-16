Anglia rozbita, Messi bez ogródek o rywalach. Wbił szpilę tuż po meczu

Powoli do końca zbliżają się piłkarskie mistrzostwa świata w USA, Kanadzie oraz Meksyku. We wtorek oraz środę odbyły się półfinały, spośród których wyłoniono uczestników wielkiego finału. Szczęśliwcami zostali Hiszpanie, którzy poradzili sobie z Francuzami 2:0, a do nich dołączyli Argentyńczycy.

Obrońcy tytułu kolejny raz wyszli z opresji, bowiem do 85. minuty przegrywali 0:1 z Anglią. Mimo to za sprawą Enzo Fernandeza oraz Lautaro Martineza odwrócili losy meczu i zwyciężyli 2:1. Spory udział w takim wyniku miał również Leo Messi. Legendarny zawodnik zanotował dwie asysty, czym znacznie zbliżył się do korony króla strzelców (w przypadku remisu w golach decydują asysty).

Niedługo po zakończeniu spotkania 39-latek zabrał głos i skomentował wydarzenia z murawy. W rozmowie z telewizją TyC Sports nie krył swojego wzruszenia i przede wszystkim zwrócił uwagę na postawę drużyny. Zaznaczył, że ekipa kolejny raz się nie poddała i nie przestała wierzyć w wygraną - nawet mimo trudnej sytuacji.

- To szaleństwo grać dwa finały mistrzostw świata z rzędu i nic, ta grupa jest niesamowita. Dzisiaj znów szukaliśmy tego, kiedy zrobiło się ciężko, nigdy nie przestaliśmy wierzyć, nigdy nie przestaliśmy próbować. Dzięki naszemu stylowi gry, dzisiaj naprawdę włożyliśmy w to całe serce, kiedy przegrywaliśmy. Zatrzymaliśmy ich na ich własnej połowie i to ogromna radość - powiedział.

Messi nie krył się ws. gry Anglików. "Jesteśmy lepsi"

Nie zabrakło również małego przytyku w grę rywali. W końcu zespół Thomasa Tuchela po objęciu prowadzenia całkowicie zmienił taktykę i bronił dostępu do własnej bramki. Messi nie krył swojej opinii o rywalach i jasno zdradził, że Argentyńczycy wiedzieli, że są lepsi od Anglików pod... każdym względem.

- To był wyjątkowy mecz z Anglią, nie mogliśmy przegrać. Chociaż ta grupa nikomu nic nie jest winna, wiecie, jacy są Argentyńczycy, zawsze wymagamy więcej i myślę, że gdybyśmy dzisiaj przegrali, ludzie wyszliby i powiedzieliby jakieś bzdury, a my nie dalibyśmy im szansy - rozpoczął.

Wiedzieliśmy, że jesteśmy od nich lepsi pod każdym względem piłkarskim, ale stawka jest wysoka w meczu tej rangi, w którym dochodzi do historycznych wydarzeń. Mimo to mecz jest wyjątkowy ze względu na wszystko, co sobą reprezentuje, i musieliśmy wygrać

Do zakończenia mundialu pozostały już jedynie dwa spotkania - o 3. miejsce oraz wielki finał. Pierwsze spotkanie odbędzie się 18 lipca o godz. 23:00 pomiędzy Francją oraz Anglią. Starcie o tytuł mistrza świata odbędzie się 19 lipca, a pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 21:00 (Hiszpania - Argentyna).

Leo Messi HAKAN AKGUN AFP

Leo Messi ROBERTO SCHMIDT AFP





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