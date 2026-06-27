Anglia - Panama. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA, MUNDIAL]

Mecz Anglia - Panama na mundialu 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 27 czerwca o godzinie 23:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Mecz Anglia - Panama. Forma obu drużyn na MŚ 2026 i historyczny bilans

Reprezentacja Anglii rozpoczęła start w mistrzostwach świata 2026 "z wysokiego c". W pierwszym meczu zmierzyła się z medalistami ostatnich dwóch mundiali, czyli Chorwatami i pokonała ich 4:2. Wydawało się, że tak dysponowana Anglia na etapie fazy grupowej powinna mieć już tylko łatwiej. Nic bardziej mylnego. W drugim spotkaniu "Synowie Albionu" mocno rozczarowali, remisując 0:0 z Ghaną.

Trzecim rywalem wyspiarzy będzie Panama. Zespół z Ameryki Centralnej jak na razie przegrał oba mecze 0:1, czyli kolejno z Ghaną i Chorwacją. W jego szeregach nie ma gwiazd. Większość kibiców z Europy może raczej tylko kojarzyć Amira Murillo z Besiktasu Stambuł oraz Jose Cordobę z Norwich City.

Dla obu zespołów będzie to drugie starcie w historii. Pierwsze miało miejsce podczas MŚ 2018. Wówczas Anglia wygrała 6:1. Panamczycy nie mają już szans na awans, dlatego będzie to dla nich spotkanie tylko o honor. Z kolei "Synowie Albionu" walczą o zwycięstwo w grupie, dlatego to oni są wielkimi faworytami tego meczu.

Mecz Anglia - Panama. Mundial 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Mecz Anglia - Panama na mistrzostwach świata 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 27 czerwca o godzinie 23:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

Harry Kane i Jude Bellingham CHARLY TRIBALLEAU / AFP AFP

MŚ 2026: Mecz Ghana - Panama MERT ALPER DERVIS AFP





Kibice Ghany podczas mistrzostw świata w piłce nożnej. WIDEO IVAN PISARENKO / AFPTV / AFP AFP