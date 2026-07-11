Anglia kompletnie zaskoczona. Sensacja w 1/4 mundialu. Padła bramka turnieju

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

W przedostatnim ćwierćfinale mistrzostw świata reprezentacja Norwegii mierzy się z Anglią. Wynik spotkania w 36. minucie otworzył Andreas Schjelderup, który popisał się fenomenalnym uderzeniem. Bramka ta spokojnie może kandydować do gola turnieju całego mundialu.

Zawodniczki Norwegii świętują gola, jedna z szeroko rozłożonymi ramionami, w tle trybuny z publicznością.
Andreas SchjelderupJustin SetterfieldEast News

Andreas Schjelderup otrzymał podanie od Martina Odegaarda. Następnie - znajdując się po lewej stronie pola karnego - huknął z lewej nogi w kierunku dalszego słupka. Po strzale piłka wylądowała w okienku, a po drodze odbiła się jeszcze od obramowania bramki.

W ten sposób Norwegowie objęli prowadzenie w ćwierćfinałowym starciu z Anglią. Podczas akcji bramkowej futbolówkę w dosyć łatwy sposób stracił Harry Kane, który po interwencji Patricka Berga runął na murawę i złapał się za kostkę.

Mimo to VAR uznał, że kapitan Anglików nie był faulowany.

Norwegowie prowadzili 1:0, jednak tuż przed przerwą do wyrównania doprowadził Jude Bellingham. Gwiazdor Realu Madryt wykorzystał podanie Anthony'ego Gordona i - niczym napastnik - zabrał się z piłką, wykańczając akcję.

Relacja na żywo w Interii Sport trwa.

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Harry KaneROBERTO SCHMIDT / AFPAFP
Piłkarz drużyny Anglii w białej koszulce z numerem 10 ślizga się na kolanach po murawie, unosząc ręce w geście triumfu podczas meczu piłkarskiego.
Jude BellinghamCARL DE SOUZAAFP


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