Anglia - Ghana. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA, MUNDIAL]

Mecz Anglia - Ghana na mundialu 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 23 czerwca o godzinie 22:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Mecz Anglia - Ghana. Mundial 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Anglia w pierwszym spotkaniu na MŚ 2026 wprost zachwyciła. Piłkarze Thomasa Tuchela świetnie wypadli w hicie pierwszej kolejki turnieju, w którym zmierzyli się z Chorwacją, wygrywając 4:2. "Synowie Albionu" przez cały mecz byli bardzo zdeterminowani, a dublet ustrzelił ich kapitan, czyli Harry Kane.

W drugiej kolejce Anglicy zagrają z Ghaną. Zespół z Afryki w swoim pierwszym meczu rywalizował z Panamą, którą pokonał skromnie 1:0. Decydująca bramka padła dopiero w piątej minucie doliczonego czasu gry. O wyjście z grupy piłkarzom Carlosa Queiroza może być ciężko, ponieważ poza starciem z Anglią, czeka ich jeszcze spotkanie z Chorwacją. Jednak takie gwiazdy, jak Antoine Semenyo (Manchester City), Abdul Fatawu (Leicester City), Inaki Williams (Athletic Bilbao) czy Thomas Partey (Villarreal) sprawiają, że Ghańczyków nie należy skreślać.

To będzie drugie w historii spotkanie tych reprezentacji. Anglia z Ghaną jedyny raz grała towarzysko w 2011 roku. Wówczas padł remis 1:1. Wyraźnym faworytem dzisiejszej rywalizacji będą jednak wyspiarze.

Mecz Anglia - Ghana na mistrzostwach świata 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 23 czerwca o godzinie 22:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

Harry Kane (nr 9) za moment po raz kolejny utonie w objęciach kolegów PAUL ELLIS AFP

Piłkarze reprezentacja Ghany podczas mundialu 2026 COLE BURSTON AFP





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