Anglia - DR Konga. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL]

Mecz Anglia - Demokratyczna Republika Konga w ramach 1/16 finału mistrzostw świata 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 1 lipca o godzinie 18:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 2 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Anglia - Demokratyczna Republika Konga. Jak obie drużyny radzą sobie na mundialu?

Reprezentacja Anglii zaczęła mundial 2026 od mocnego uderzenia. "Synowie Albionu" w hitowym spotkaniu pokonali 4:2 Chorwację. W kolejnych spotkaniach mieli już znacznie łatwiejszych przeciwników, a mimo to już nie zachwycali. Anglia ledwie zremisowała 0:0 z Ghaną i pokonała Panamę 2:0. Postawa drużyny Thomasa Tuchela w tych meczach nie przypominała już tej ze starcia z "Hrvatską".

Rywalem Anglików w 1/16 finału MŚ będzie Demokratyczna Republika Konga. Piłkarze z Afryki całkiem nieźle wypadli w grupie K. Najpierw sprawili niespodziankę, remisując 1:1 z Portugalią. Następnie przegrali 0:1 z Kolumbią, a na koniec pewnie, bo 3:1 pokonali Uzbekistan i awansowali do fazy finałowej turnieju z trzeciego miejsca.

To będzie pierwsza bezpośrednia rywalizacja obu tych ekip w historii. Anglicy są jej faworytami, ale muszą zaprezentować wyższy poziom, niż w ostatnich dwóch spotkaniach, jeśli chcą pozostać w turnieju. DR Konga pokazała już, że ma odpowiednią jakość, by sprawić problemy wyspiarzom.

Anglia - DR Konga. Mecz 1/16 finału mundialu 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Mecz Anglia - DR Konga w ramach 1/16 finału mundialu 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 1 lipca o godzinie 18:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 2 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

Harry Kane i John Stones w barwach Anglii podczas mistrzostw świata 2026 PAUL ELLIS AFP

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