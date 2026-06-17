Anglia - Chorwacja. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL]
Anglia - Chorwacja, to mecz, który można nazwać jednym z dwóch hitów pierwszej rundy spotkań mundialu 2026. Chorwaci na dwóch ostatnich turniejach zdobywali medale, a Anglicy, choć na sukces w MŚ czekają od 1966 roku, jak zwykle są w gronie faworytów. O której godzinie mecz Anglia - Chorwacja? Gdzie obejrzeć w TV? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz Anglia - Chorwacja na mundialu 2026 zostanie rozegrany w dzisiaj 17 czerwca o godzinie 22:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz Anglia - Chorwacja. Mundial 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]
Starcie reprezentacji Anglii i Chorwacji, to obok meczu Brazylia - Maroko jeden z dwóch największych hitów pierwszej kolejki MŚ 2026. Obie reprezentacje przeszły przez eliminacje bez porażki, a Anglicy wygrali nawet wszystkie osiem spotkań. "Synowie Albionu" na tym mundialu będą chcieli wreszcie przerwać trwającą 60 lat niemoc, kiedy zdobyli mistrzostwo świata i swój jedyny medal na imprezie tej rangi. Natomiast Chorwaci z pewnością marzą o tym, aby do dwóch medali na ostatnich dwóch turniejach mistrzostw świata (srebra w 2018 i brązu w 2022 roku), dołożyć brakujące im złoto.
Anglia przed turniejem w Ameryce Północnej pokonała 1:0 Nową Zelandię oraz 3:0 Kostarykę. Chorwacja z kolei przegrała z Belgią 0:2 i pokonała 2:1 Słowenię. Oba zespoły zmierzyły się po raz ostatni podczas Euro 2020. Wówczas w meczu fazy grupowej 1:0 zwyciężyli wyspiarze. Natomiast we wcześniejszych spotkaniach w ramach Ligi Narodów 2:1 wygrała Anglia, a raz padł remis 0:0. Po raz ostatni "Hrvastka" pokonała "Synów Albionu" podczas mundialu 2018, ale dopiero po dogrywce. Ostatni raz w regulaminowym czasie wygrała dawno, bo w 2007 roku podczas eliminacji Euro 2008. Historia jednak nie będzie miała dziś znaczenia, a kibiców z pewnością czeka interesujące widowisko.
Mecz Anglia - Chorwacja na mistrzostwach świata 2026 zostanie rozegrany w dzisiaj 17 czerwca o godzinie 22:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.