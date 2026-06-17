Anglia - Chorwacja. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL]

Mecz Anglia - Chorwacja na mundialu 2026 zostanie rozegrany w dzisiaj 17 czerwca o godzinie 22:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Mecz Anglia - Chorwacja. Mundial 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Starcie reprezentacji Anglii i Chorwacji, to obok meczu Brazylia - Maroko jeden z dwóch największych hitów pierwszej kolejki MŚ 2026. Obie reprezentacje przeszły przez eliminacje bez porażki, a Anglicy wygrali nawet wszystkie osiem spotkań. "Synowie Albionu" na tym mundialu będą chcieli wreszcie przerwać trwającą 60 lat niemoc, kiedy zdobyli mistrzostwo świata i swój jedyny medal na imprezie tej rangi. Natomiast Chorwaci z pewnością marzą o tym, aby do dwóch medali na ostatnich dwóch turniejach mistrzostw świata (srebra w 2018 i brązu w 2022 roku), dołożyć brakujące im złoto.

Anglia przed turniejem w Ameryce Północnej pokonała 1:0 Nową Zelandię oraz 3:0 Kostarykę. Chorwacja z kolei przegrała z Belgią 0:2 i pokonała 2:1 Słowenię. Oba zespoły zmierzyły się po raz ostatni podczas Euro 2020. Wówczas w meczu fazy grupowej 1:0 zwyciężyli wyspiarze. Natomiast we wcześniejszych spotkaniach w ramach Ligi Narodów 2:1 wygrała Anglia, a raz padł remis 0:0. Po raz ostatni "Hrvastka" pokonała "Synów Albionu" podczas mundialu 2018, ale dopiero po dogrywce. Ostatni raz w regulaminowym czasie wygrała dawno, bo w 2007 roku podczas eliminacji Euro 2008. Historia jednak nie będzie miała dziś znaczenia, a kibiców z pewnością czeka interesujące widowisko.

Mecz Anglia - Chorwacja na mistrzostwach świata 2026 zostanie rozegrany w dzisiaj 17 czerwca o godzinie 22:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

Luka Modrić AFP

Harry Kane Rich Storry AFP





"Urban daje czas Lewandowskiemu". Jaką decyzję podejmie kapitan kadry? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport