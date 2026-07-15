Anglia - Argentyna. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL]

Mecz Anglia - Argentyna w ramach półfinału mistrzostw świata 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 15 lipca o godzinie 21:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Anglia - Argentyna. Droga obu drużyn do półfinału MŚ 2026

Reprezentacja Anglii zaczęła mundial 2026 od zwycięstwa 4:2 nad Chorwację. W kolejnych spotkaniach grupowych piłkarze Thomasa Tuchela przestali już zachwycać, ale mimo to awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca. Anglicy nie zachwycili też w 1/16 finału, gdzie dopiero w ostatnim kwadransie niezawodny Harry Kane strzelił dwie bramki, odwracając losy spotkania z DR Konga. Z kolei w 1/8 "Synowie Albionu" rozegrali bodaj najciekawszy i pełen zwrotów akcji mecz z Meksykiem, który ostatecznie pokonali 3:2. Za to w ćwierćfinale potrzebowali dogrywki, by wyeliminować "czarnego konia" turnieju, czyli Norwegię.

Reprezentacja Argentyny wygrała wszystkie mecze fazy grupowej MŚ 2026, tracąc tylko jedną bramkę z Jordanią, gdzie wystąpiła w dość rezerwowym składzie. Z kolei rywalem "Albicelestes" w 1/16 finału mistrzostw świata była rewelacja turnieju, czyli Republika Zielonego Przylądka. Była to pierwsza tak ciężka na tym turnieju przeprawa dla mistrzów świata, którzy dopiero po dogrywce zwyciężyli 3:2, dzięki samobójczemu trafieniu rywali. Kolejne spotkanie było nie mniej wymagające dla Argentyńczyków.

W 1/8 finału zmierzyli się z Egiptem i przegrywali już 0:2, by ostatecznie wygrać 3:2. Mistrzów świata do kolejnej wygranej poprowadził Leo Messi, który strzelił gola i zaliczył asystę. Natomiast w ćwierćfinale "Albicelestes" pokonali 3:1 Szwajcarię, ale dopiero po dogrywce.

Mecze Anglii z Argentyną na mistrzostwach świata w przeszłości dostarczały ogromnych emocji, jak kontrowersyjna czerwona kartka i gol, które okrzyknięto "kradzieżą stulecia", czy "ręka boga" Diego Armando Maradony i jego spektakularny gol z ćwierćfinału mundialu 1986. Dlatego też rywalizację tych zespołów określa się mianem "piłkarskiej wojny". Do tej pory rozegrano 14 takich spotkań, z których sześć wygrali Anglicy, trzy Argentyńczycy, a pięciokrotnie padł remis. Jak będzie tym razem? Czy fenomenalnie spisujący się duet Harry Kane/Jude Bellingham pokona będącego w znakomitej formie Leo Messiego i jego kolegów?

Anglia - Argentyna. Półfinał mundialu 2026. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA]

Mecz Anglia - Argentyna w ramach półfinału mundialu 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 15 lipca o godzinie 21:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

Reprezentanci Anglii w trakcie mundialu 2026 PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

Reprezentacja Argentyny po golu Mike Stewart East News





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