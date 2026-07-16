Angielska legenda uderza w Tuchela. "Panika" i "zawód", bezwzględnie o decyzji Niemca

Reprezentacja Anglii w drugiej połowie swego półfinałowego starcia z Argentyną na mistrzostwach świata 2026 zdołała otworzyć rezultat poprzez trafienie Anthony'ego Gordona w 55. minucie. Potem jednak "Albicelestes" dali radę odpowiedzieć rywalom golami Enzo Fernandeza i Lautaro Martineza i ostatecznie przerwali marzenia "Trzech Lwów" o tytule globalnych czempionów.

Wielki zwrot akcji nastąpił już po tym, jak selekcjoner Anglików, Thomas Tuchel, zdecydował się na przejście na bardziej defensywną grę - między 72. a 82. minutą na murawie zameldowało się trzech kolejnych obrońców, Konsa, Burn i O'Reilly, którzy zastąpili odpowiednio Gordona, kontuzjowanego Jamesa i Rice'a. Ofensywne zmiany w postaci Toney'a i Rashforda nastąpiły dopiero w samej końcówce...

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Po końcowym gwizdku nie zabrakło opinii, że Tuchel popełnił fatalny błąd chcąc grać niskim blokiem na rozpędzającą się tylko z minuty na minutę Argentynę - i do chóru jego krytyków dołączył też m.in. Wayne Rooney.

"To była panika, prawdziwa panika. Nie można prowadzić jednym golem, a potem się poddać. Oddać piłkę i stracić każdą szansę na zdobycie drugiej bramki. Trzeba być w ofensywie w momencie, kiedy to na Argentynie ciąży presja" - orzekł "Roo" występujący w roli eksperta w studiu BBC (cytat za "Daily Mirror").

"Jeśli jesteś na boisku, prowadzisz 1:0, a potem widzisz takie zmiany wprowadzane przez menedżera… tracisz wiarę. Można sobie na tego typu grę pozwolić tylko przez pewien czas. Zaczynasz myśleć: 'Będziemy siedzieć z założonymi rękami, jak my to przetrwamy?'" - podkreślił.

Znaleźliśmy się w naprawdę dobrej sytuacji, a potem nie wiedzieliśmy, co robić. Cofnęliśmy się, pozwoliliśmy im się zaatakować. Stworzyli kilka okazji, a potem pękliśmy. Jestem naprawdę rozczarowany

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Przed reprezentacją Anglii jeszcze jedno starcie na mistrzostwach świata - mecz o trzecie miejsce przeciwko Francji, do którego dojdzie 18 lipca o godz. 23.00. Niewykluczone, że będzie to ostatnie starcie z Tuchelem w roli sternika ekipy "Synów Albionu"...

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP





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