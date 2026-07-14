Angielscy kibice wściekli. Tego nie mogli przewidzieć. Komunikat w środku nocy
Po raz pierwszy w historii w półfinale MŚ zameldowały się w komplecie cztery czołowe drużyny z rankingu FIFA. Szykuje się zatem batalia gigantów. Zresztą nie tylko na poziomie zespołowym. Nie mniej fascynująco zapowiada się finisz wyścigu po koronę króla strzelców. Platforma Polymarket przedstawia szczegółowe prognozy w tej kwestii. Angielscy kibice są nimi mocno zdegustowani.
Piłkarskiego mistrza świata AD 2026 poznamy już w najbliższą niedzielę. Króla strzelców imprezy? Dokładnie tego samego dnia. Rywalizacja jest w tym roku wyjątkowo zaciekła. Na końcowy triumf realne szanse zachowuje co najmniej pięciu zawodników.
Polymarket, największa na świecie platforma prognostyczna, w stałym serwisie przedstawia prognozę dotyczącą snajperskiego berła. Zaprezentowana wizja dla części obserwatorów pozostaje zaskakująca.
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Kursy przygotowane przez analityków Polymarket ulegają regularnej korekcie. Tu skupimy się na wartościach, na które zwrócił uwagę Fabrizio Romano. Jego post pojawił się na platformie X o 3:25 czasu środkowoeuropejskiego.
Na załączonej grafice widzimy prognozę dotyczącą losów batalii o tytuł króla strzelców MŚ. Faworytem pozostaje Francuz Kylian Mbappe (prawdopodobieństwo triumfu 42 proc.). Tuż za nim plasują się Argentyńczyk Lionel Messi (30 proc.) oraz dwaj Anglicy - Jude Bellingham (17 proc.) i Harry Kane (5 proc.).
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Notowania obu liderów kadry Albionu, nawet zsumowane, pozostają niższe niż te widniejące przy nazwisku lidera i wicelidera zestawienia. Angielscy kibice musza czuć się taką perspektywą sfrustrowani. Chodzi wszak o duet, który ma na koncie łącznie tuzin goli w trwającym turnieju.
Uwagę zwraca bardzo niewielka wiara w egzekutorskie talenty Kane'a. A to przecież piłkarz, który sięgał już po koronę króla strzelców (2018). Jeśli teraz powtórzy ten wyczyn, stanie się pierwszym zawodnikiem w kronikach MŚ, który będzie miał w dorobku dwie zwycięskie kampanie. Przed identyczną szansą staje Mbappe, bezkonkurencyjny wśród snajperów w poprzednim mundialu.
W półfinałach Francja zagra z Hiszpanią (wtorek, 21:00), z kolei Anglia stanie naprzeciw Argentyny (środa, 21:00).
Aktualna klasyfikacja strzelców MŚ 2026:
Kylian Mbappe (Francja) - 8 bramek (3 asysty)
Lionel Messi (Argentyna) - 8 (2)
Erling Haaland (Norwegia) - 7 (0)
Jude Bellingham (Anglia) - 6 (1)
Harry Kane (Anglia) - 6 (1)
Ousmane Dembele (Francja) - 5 (2)