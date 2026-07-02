Amerykański sen trwa, wcześniej wielki powrót. Działo się nocą na mundialu

Piłkarscy kibice w środę nie nudzili się już od 18:00, kiedy to potyczkę rozpoczęli reprezentanci Anglii oraz Demokratycznej Republiki Konga. Dość niespodziewanie Afrykańczycy schodzili do szatni z jednobramkowym prowadzeniem. Podopieczni Thomasa Tuchela w odpowiednim momencie się jednak przebudzili, co zaowocowało dwoma trafieniami oraz awansem do 1/8 finału mistrzostw świata. Bohaterem Wyspiarzy okazał się autor dubletu, Harry Kane.

MŚ 2026: Belgia - Senegal 3:2

Świadkami dubletu byliśmy także kilka godzin później podczas konfrontacji Belgów z Senegalczykami. Ale zanim dwukrotnie piłkę do siatki skierował Youri Tielemans, na domowym obiekcie Seattle Seahawks królowali Afrykańczycy. "Czerwone Diabły" strzelać zaczęły dopiero pod koniec podstawowego czasu gry. Najpierw doprowadzili do dogrywki, wracając ze stanu 0:2. Następnie w 125 minucie "jedenastkę" na wagę awansu wykorzystał wspomniany wcześniej Tielemans.

Arbiter wskazał na wapno po faulu kompletnie załamanego Lamine'a Camary. Senegalczyk długo nie mógł opanować łez, pomimo że uspokajali go koledzy. Internauci oraz eksperci w internecie zastanawiali się natomiast czy sędzia podjął słuszną decyzję. "Senegal został dziś okradziony przez skorumpowanego, nieuczciwego sędziego i FIFA" - wściekł się na platformie X Alex Haditaghi, właściciel Pogoni Szczecin. A Belgowie celebrowali najpóźniejsze trafienie w historii czempionatów globu.

MŚ 2026: USA - Bośnia i Hercegowina 2:0

Gra w dziesiątkę nie okazała się jednak wielkim problemem. Reprezentanci USA niesieni dopingiem licznie zgromadzonej publiczności zdobyli kolejne trafienie i w pewnym stylu zameldowali się w dalszej części zmagań. Bośniacy natomiast wracają do ojczyzny w kiepskich humorach. Zwłaszcza pod koniec, przy grze w liczebnej przewadze, liczyli oni na bramkę honorową. Golkipera oponentów straszył choćby Ermin Mahmic, lecz bezskutecznie.

Reprezentacja USA gra dalej w mistrzostwach świata Tayfun Coskun / ANADOLU AFP

Mecz Belgia - Senegal na mundialu 2026 Ercin Erturk / ANADOLU AFP

Romelu Lukaku Lindsey Wasson East News





Trzy czerwone kartki w jednym meczu mistrzostw świata. Czy tak będzie wyglądał cały turniej? Polsat Sport