Igor Szarek (Interia Sport): Nie była to wasza pierwsza impreza piłkarska. Czy tegoroczny mundial w jakiś sposób wyróżniał się na tle eventów, w których mieliście okazję do tej pory uczestniczyć?

Łukasz Wingert: Pierwszym mundialem, na którym byłem, był mundial w 2006 roku w Niemczech, ale to był tylko jeden mecz. Nie był to więc żaden logistyczny wyczyn. Kolejny mundial był w 2018 roku w Rosji i wiadomo, że to było już nieco więcej jeżdżenia, ale to był jeden kraj i byliśmy na 10 meczach. Areny nie były od siebie aż tak oddalone. W Katarze wszystko było z kolei bardzo blisko, największe odległości między stadionami to były jakieś 70-80 kilometrów, więc w można było na spokojnie zaliczyć dwa mecze jednego dnia. Tegoroczny mundial w USA był natomiast logistyczną przeprawą. Trzeba było wyrobić sobie wizę; czekać na decyzję w tej sprawie, gdzie na początku były już komplikacje; początkowo problemem były też duże ceny hoteli, co odstraszało ludzi; informacje o drogich parkingach, że ciężko się jest dostać na mecze. Nie podłamało nas to jednak, zrobiliśmy sobie trasę pod 21 meczów, ostatecznie byliśmy na 18. Ale aż 21 razy zmienialiśmy miejsce pobytu. Ta logistyka wymagała bardzo dużo pracy. Pomiędzy miastami lataliśmy samolotami, niektóre ceny za loty potrafiły sięgać 2000 złotych, więc trzeba było inaczej kombinować i wtedy część trasy lecieliśmy do innego miasta, a na miejsce dojeżdżaliśmy. To była taka bardzo skomplikowana logistyka. Wynajmowaliśmy też samochody, żeby łatwiej przemieszczać się po LA. Pamiętam, chociażby jak z jednego półfinału na drugi półfinał nie było połączeń. Musieliśmy po meczu tylko coś na szybko zjeść, a potem 13 godzin trasy z Dallas do Atlanty z przerwą 4 godziny na sen. Kolejnym utrudnieniem były różnice czasowe. W LA jest 9 godzin różnicy, a w Nowym Jorku jest 6 godzin. Właśnie nie wzięliśmy tego pod uwagę na trasie z Dallas do Atlanty i ledwo zdążyliśmy na mecz. W Europie nie mamy aż tak szerokich stref czasowych, te różnice są znacznie mniejsze.

Natalia i Łukasz Wingert Autor zewn. materiał zewnętrzny

Podróż do USA to marzenie wielu osób, ale tak jak mówisz logistyczne wyzwanie. Czy możesz nieco bardziej szczegółowo opowiedzieć o tym, jak sobie z tym radziliście?

Przede wszystkim my wyjazd zaczęliśmy planować już we wrześniu poprzedniego roku. Bilety determinowały wyjazd. To też nie było tak, że wchodzisz sobie na stronę i kupujesz jak chcesz. Musieliśmy zakładać aplikację na siebie, na członków rodziny i przyjaciół. Część wylosowała, część nie. Patrzyliśmy też wokół stref, w których mieliśmy się poruszać. Na początku kupiliśmy bilety na Houston i Dallas. To były jedne z pierwszych meczów fazy play-off. Już wiedzieliśmy, że tam będziemy. I do tego dokładaliśmy sobie różne mecze, żeby zaliczyć minimum dwa mecze blisko siebie. FIFA dawała okienka na zakup biletów. Na przykład okienko w lutym, czekanie 3-4 godziny, aż w ogóle dostaniesz się na stronę i potem masz 15 minut na wybranie meczów. W dodatku trzeba było sprawdzać, które są dostępne. Trzeba było rozpisywać sobie na kartce, które mecze są priorytetowe. Jeszcze przed imprezą mieliśmy pobookowane różne hotele w różnych miastach, w zależności od dostępności biletów. Braliśmy hotele z możliwością odwołania. Kiedy trafił się bilet, odwoływaliśmy Nowy Jork i Boston, bo akurat trafiło się nam Los Angeles i San Francisco. To była ciągła "rozkmina". Potem okazało się, że wcześniejsze blokowanie hoteli było trochę błędem. Ludzie wystraszyli się cen biletów, odległości, problemów z wizami, wojny z Iranem i chyba samej osoby Donalda Trumpa. Ta dostępność i ceny były mocno dynamiczne. Naszym największym przeciwnikiem tam na miejscu było natomiast zmęczenie. Różne strefy czasowe, odległości, problemy z liniami lotniczymi - to wszystko robiło swoje.

Wspomniałeś o kwestiach finansowych. Już przed mundialem mówiło się wiele o tym, że nie będzie to impreza "dla kibica". Te kwestie finansowe były szeroko komentowane w mediach na całym świecie. Jak to wyglądało w praktyce?

W Europie jesteśmy przyzwyczajeni do mniejszych cen biletów. Stany są trzystamilionowym krajem, w którym mieszka bardzo zróżnicowane społeczeństwo. W samym Nowym Jorku byliśmy na imprezie Meksykanów. Nie dało się tam praktycznie wejść. Później pojechaliśmy na Queens oglądać mecz Ekwadorczyków i ta sama historia. W USA żyje bardzo dużo mniejszości, które za wszelką cenę chcą obejrzeć te mistrzostwa. FIFA nie zwracała uwagi czy na te mecze poleci sobie jakiś "ultras", patrzyli na to z finansowego punktu widzenia. Dodatkowo w Stanach możesz przy okazji wybrać się do Universal Studios czy w Nowym Jorku na mecz New York Knicks. Lecisz do miejsca, w którym jest drożej, bo ludzie mają pieniądze. Ja się zgadzam z tym, że ceny biletów były za drogie. To jednak też zależy kiedy ludzie się "budzili". My kupowaliśmy bilety na mecze play-off po 400 dolarów za I kategorię. Tylko kupowaliśmy na ślepo, nie wiedzieliśmy, kto będzie grał. Jak kupowałeś "w ciemno" bilety były znacznie tańsze. Nie zmienia to jednak faktu, że ludzie płacili nawet za te droższe bilety. Ta impreza zawsze jest droga. Dla porównania, w Katarze były strasznie drogie noclegi. My płaciliśmy jakieś 4000 złotych za nocleg dla trzech osób, ale z kolei bilety były tańsze. Nie jest to tania impreza, ale ona też nie ma taka być. To są mistrzostwa świata. Bilety się zazwyczaj wyprzedawały, co pokazuje ogromne zainteresowanie.

Uważam jednak, że obrzydliwe było to, że nie było biletów III kategorii za bramkami. To dobrze widać na oficjalnych mapkach. Większość stadionu to była kategoria I, nawet miejsca za bramkami, gdzie w większości miejsc jest to III kategoria. IV kategoria to z kolei był zazwyczaj procent całego stadionu. Marketingowo ładnie było mówione, że „są tanie bilety dla kibiców”, a to, że było ich może z 200 na cały stadion to inna sprawa.

Podział kategorii na stadionie w Los Angeles podczas mundialu 2026 materiał zewnętrzny materiał zewnętrzny

Podział kategorii na Estadio Santiago Bernabeu podczas spotkania Real Madryt - Bayern Monachium w LM materiał zewnętrzny materiał zewnętrzny

Dodatkowo, kupując bilety od FIFA nie wiedziałeś, gdzie będziesz siedział. To również było słabe, że przy zakupie nie wiedziałeś, jakie miejsce dostaniesz. Ceny jedzenia czy piwa w wielu miejscach również były chore. 24 dolary za piwo kraftowe. Ale na przykład był stadion w Atlancie, którego właściciel powiedział, że nie godzi się na podwyższanie cen i tam obowiązywały standardowe ceny jedzenia i napojów. Tutaj ceny mocno różniły się w zależności od stadionu. Na pewno można to nazwać swego rodzaju "festiwalem chciwości". My też na to oszczędzaliśmy i też przygotowaliśmy się na to psychicznie. Myślę, że na mundialu w Portugalii, Hiszpanii i Maroko ceny będą niższe, bo nikt w Europie tyle nie zapłaci. Jestem fanem piłki europejskiej. Byłem w zeszłym sezonie na 70 meczach, w tym finałach Ligi Mistrzów, Ligi Europy czy Ligi Konferencji. Te ceny u nas są zdecydowanie mniejsze i patrzymy na to nieco inaczej.

Wiele osób zastanawia się również, jak na co dzień wygląda bezpieczeństwo za oceanem. W wielu miejscach broń jest legalnie dostępna i bardzo powszechna. Czy były takie momenty podczas mundialowej przygody, w których czułeś realne zagrożenie?

My w Europie faktycznie nie jesteśmy estetycznie przyzwyczajeni do widoku bezdomnych czy narkomanów na ulicach. U nas policja dużo sprawniej interweniuje. Amerykanie mają konstytucyjną wolność - jak chcesz być bezdomnym, to nikt ci w tym za bardzo nie przeszkadza. Ja jeździłem wcześniej po Ameryce Południowej, byłem w Rio, gdzie są różnego rodzaj fawele, więc ja się trochę z tym oswoiłem. Tych osób nie było też tak dużo, jak się czasami widzi w social mediach. Widziałem ludzi, którzy brali narkotyki na ulicach i trochę mnie to oburzało i wywoływało mieszane emocje co do bezpieczeństwa. Nie miałem jednak sytuacji, w której realnie ktoś zaczął mi grozić, lub wymachiwać bronią. Takich sytuacji nie było. Amerykanie są raczej przyjaźnie nastawieni, a jak im jeszcze powiedzieliśmy, że jesteśmy tu ze względu na mundial, to dostawaliśmy bardzo dużo ciepłych słów. Raz poczułem zagrożenie, jak byliśmy w Guadalajarze. Wtedy znaleźliśmy się w samym środku celebracji Meksykanów, którzy dopiero co wygrali z Czechami. Szaleństwo, "młyn" na ulicach, krzyczeli, rzucali butelkami. Brakowało tylko, żeby zaczęli strzelać z pistoletów. I mówię wtedy do siostry "zawijamy się, bo zaraz dostaniemy butelką w głowę". To był jedyny moment, w którym poczułem realne zagrożenie.

Natalia i Łukasz Wingert podczas pobytu w Guadalajarze Autor zewn. materiał zewnętrzny

Przebywaliście głównie w USA, ale tak jak wspomniałeś, mieliście również okazję być na mecz w Meksyku. Który z tych krajów kibicowsko zrobił na Tobie większe wrażenie?

Bez porównania. W Guadalajarze byliśmy na meczu Kolumbia - Kongo. Cały stadion był żółto-czerwono-niebieski. Super doping. Duże wrażenie robią Latynoski. Europejskie kobiety aż tak często nie chodzą na tę piłkę. Latynoski to jednak doping, bikini w barwach narodowych, krzyki. Tam widać też, że te kobiety są oddane i biorą w tym czynny udział. W krajach latynoskich piłka nożna to jest wręcz religia. A ta piłka nożna jest dużo fajniejsza, kiedy można oglądać to zatracenie na trybunach. W USA też fajnie, natomiast nie ma co porównywać. Grupy kibicowskie, które zrobiły na mnie największe wrażenie, to Meksykanie, Argentyńczycy, Kolumbijczycy i Brazylijczycy i ewentualnie gdzieś później te kraje europejskie. Dla przykładu, po finale, jak świętowali Hiszpanie, to było nieporozumienie. Tam było z 200 osób za bramką. To było dla mnie żałosne po prostu. Argentyńczyków była cała ściana. Myślę też, że wiele osób w koszulkach Hiszpanii to byli Amerykanie, którzy po prostu kupili sobie na ten mecz koszulkę Lamine Yamala.

Mieliście okazję zrobić sobie zdjęcie z Arsenem Wengerem. Czy podczas tej przygody były bliskie kontakty z jeszcze innymi osobistościami świata futbolu?

Z Wengerem była śmieszna sytuacja, bo on podróżował na mecze podobnie jak my. Też łączył Philadelphię z Nowym Jorkiem, a później był w Atlancie. Mieliśmy akurat miejsca w tych kategoriach I, zaraz za VIP-ami i w pewnym momencie do Wengera już machaliśmy i on nam pokazywał "okejkę", tak jakby nas już kojarzył. Był fan-fest przed finałem, gdzie spotkałem Lucasa Podolskiego, też zrobiłem sobie zdjęcie, podpisał mi też koszulkę; zdjęcia wspólne z Mario Kempes. Było dużo VIP-ów. Mam swój youtubowy kanał o nazwie Futbolove Tripy, na którym wrzucamy relacje z naszych piłkarskich podróży po całym świecie. Staramy się pokazać, jak podczas spotkania żyją trybuny, opowiedzieć o tym, czego nie widać w telewizji. Udało nam się też nagrać rolkę z cieszącym się ojcem Haalanda, która miała ponad 7 milionów wyświetleń. Za małolata nie było mnie stać, żeby zobaczyć na żywo Ronaldinho czy Ronaldo Nazario, których uwielbiałem, a na meczu byli w jednej loży tuż za nami. Był też Cafu, Bebeto, Gilberto Silva. Sami mistrzowie świata niemal na wyciągnięcie ręki.

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18 spotkań na jednym mundialu to imponująca liczba. Czy mógłbyś wskazać mecze, które zrobiły na Tobie największe wrażenie?

Na pierwszym miejscu dałbym mecz Argentyna - Egipt. To, jak ten stadion eksplodował. Prowadzenie Egiptu, potem ta bramka Romero, później Messi i Enzo Fernandez. Drugi mecz to Argentyna - Anglia. Też znowu Argentyńczycy musieli dochodzić. Ten mecz był również z podtekstami o Falklandy, "Ręka Boga" Maradony, Beckham w tle. Ta rywalizacja ma bardzo dużo podtekstów pozaboiskowych i to się czuło. Trzecim meczem wybrałbym starcie Brazylia - Norwegia. Dwie bramki Haalanda i ten viralowy filmik z ojcem Haalanda, było to bardzo wzruszające, że "Kopciuszek" eliminuje wielką Brazylię. Warto też wyróżnić mecz Argentyny z Capo Verde, genialnego Vozinhę i całą historię tej kadry na tym mundialu.

Czy analogicznie możesz wskazać trzech piłkarzy, którzy zrobili na Tobie największe wrażenie?

To był mundial gwiazd i te gwiazdy rzeczywiście świeciły. Na pierwszym miejscu jest bezsprzecznie Leo Messi. Byliśmy na dwóch pierwszych meczach Argentyny, w pierwszym walnął hat-tricka, w drugim dwie bramki, a gość ma 39 lat. Argentyńczycy traktują Messiego jak Boga i to czuć na każdym kroku. Chciałem zobaczyć jego "last dance" i nie da się ukryć, konkretnie zatańczył. Na drugim miejscu Kylian Mbappe, który został najlepszym strzelcem MŚ i ciągnął tę Francję na swoich barkach bardzo często. A jako trzeciego wahałbym się między Erlingiem Haalandem a Judem Bellinghamem. Oni też wykręcili imponujący wynik.

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Czy będąc na miejscu czułeś żal, że na tak wielkiej imprezie nie ma reprezentacji Polski?

Byliśmy na meczu ze Szwedami w Sztokholmie i nawet kupiłem już bilety wtedy na te mecze w ciemno, ponieważ tak wierzyłem w to, że awansujemy. Jest żal, ponieważ w tamtym meczu graliśmy dobrze. Jan Urban zagrał za bardzo "happy futbol". Fajnie to się oglądało, ale później musieliśmy oglądać mundial bez Polaków. W Stanach żyje chyba około 10 milionów ludzi pochodzenia polskiego. Spotykaliśmy Polaków z Chicago czy z Nowego Jorku. Uważam, że jest to żal, bo na pewno ta polonia by się uruchomiła i można się z nimi wspólnie pobawić na stadionach, a z samej Polski tych kibiców byłoby w USA o wiele więcej. Mieliśmy "Last Dance" Ronaldo, Messiego i Modricia, ale niestety nie doszło do "Last Dance" Lewandowskiego.

Czy z perspektywy osoby, która widziała to na żywo czujesz, że kadra Urbana mogła wykręcić na tej imprezie dobry wynik?

Ja sądzę, że na pewno wyszliby z grupy. Szwedzi wyszli z grupy, wystarczyło im zwycięstwo z Tunezją i potem remis z Japonią. Tunezja była słaba, więc z nimi by nam się raczej udało. Z Holendrami dwa razy zremisowaliśmy w grupie eliminacyjnej, a Japończycy byli zmęczeni po dwóch meczach i mieli już awans zapewniony. Później mogliśmy trafić na Francuzów i to by był prawdopodobnie koniec przygody, tak jak na mundialu w Katarze. Moim zdaniem spokojnie mogliśmy powtórzyć drogę z Kataru i zagrać na tym mundialu minimum 4 mecze. I to by była dobra droga.

Łukasz Wingert Autor zewn. materiał zewnętrzny

Wasza przygoda na mundialu była inspirująca i zapewne wiele osób chciałoby przeżyć coś podobnego, chociażby w mniejszej skali. Czy masz jakieś rady lub przestrogi dla kibiców, którzy chcieliby rozpocząć wyjazdy na zagraniczne imprezy sportowe, ale mają jakąś wewnętrzną blokadę?

Nie ulegać medialnemu zniechęceniu. Można było się wystraszyć, słysząc chociażby o cenach parkingów. My w ogóle nie korzystaliśmy z tych parkingów, bo Ubery były tanie. Później mówiło się, że połączenia to problem i faktycznie w Nowym Jorku musiałem zapłacić 90 dolarów za kolej, ale zawsze były alternatywy w postaci autobusów za 20 dolarów. Na pewno trzeba kombinować, popatrzeć, czy nie ma bardziej opłacalnych opcji lotów z przesiadką. To, co jest kluczowe, to zaplanowanie podróży wcześniej, kupienie lotów, porównywanie cen hoteli. Taka logistyczna "rozkminka" zabiera trochę czasu, ale dzięki temu można przyoszczędzić. Przede wszystkim się nie bać, zaplanować trasę wcześniej i postarać się załatwić wszystko z wyprzedzeniem, żeby uniknąć przepłacania. Znam ludzi, którzy się przełamują z wiekiem, ja jestem po 40-tce i też się przełamywałem, bo jestem z pokolenia, dla którego loty samolotem były drogie, a samo przemieszczanie się nie było łatwe. Jeśli ulegasz lękom to zawsze znajdziesz wymówkę, ale jeśli już raz się przełamiesz, to zostanie to z Tobą na całe życie.





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