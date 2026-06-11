Amerykanie wyrzucili go z mundialu. UEFA ogłasza. Sensacyjna decyzja

Jeszcze przed pierwszym meczem mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku zrobiło się gorąco. Wszystko z powodu tego, co spotkało sędziego Omara Artana. Ten miał prowadzić mecze mundialu. Nie został jednak wpuszczony na terytorium Stanów Zjednoczonych z przyczyn prawnych.

Jego historia obiegła cały piłkarski świat, bo stało się to mimo ważnej wizy oraz paszportu dyplomatycznego. Dla Somalijczyka udział w mundialu miał być niewiarygodnym wyróżnieniem, bo nigdy w historii nie zdarzyło się, aby arbiter z tego kraju prowadził mecz na najważniejszej reprezentacyjnej imprezie.

Omar Artan powołany przez UEFA. Poprowadzi wielki mecz

FIFA odcięła się od całej sprawy, nie miała zamiaru stawać w obronie arbitra z Somalii. Wobec tego zrobiło się bardzo gorąco. Ze świata piłki zaczęły płynąć głosy, które domagały się, aby sędziowie w geście solidarności ze swoim kolegą z pracy odmówili prowadzenia meczów mundialu.

Do tego oczywiście nie dojdzie, ale gest w stronę Somalijczyka zdecydowała się wykonać Europejska Unia Piłkarska. UEFA w czwartek na kilka godzin przed pierwszym spotkaniem mistrzostw świata ogłosiła, że Somalijczyk już za kilka tygodni będzie rozjemcą meczu o Superpuchar UEFA.

"Najlepszy afrykański sędzia Omar Artan poprowadzi mecz o Superpuchar UEFA 2026 po tym, jak nie mógł wziąć udziału w Mistrzostwach Świata FIFA 2026. 34-letni Artan znajduje się na międzynarodowej liście FIFA od 2018 roku, a w 2025 roku został mianowany Sędzią Roku Mężczyzn CAF" - czytamy.

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Omar Artan Ulrik Pedersen / NurPhoto AFP





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