Amerykanie szokują ws. mundialu. Rozmowa z Trumpem. To byłoby szaleństwo

Przed rozpoczęciem najważniejszej futbolowej imprezy czterolecia obawiano się przede wszystkim o pustki na trybunach oraz organizacyjny chaos. Zamiast tego, kibice są świadkami piłkarskiego święta. Tłumy potrafiły oglądać nawet spotkania mniej znanych reprezentacji. Tego właśnie oczekiwali Gianni Infantino z FIFA oraz Donald Trump. Prezydent USA co prawda ani razu nie pojawił się jeszcze na trybunach, ale na pewno z dumą przygląda się całemu turniejowi.

I ma już chrapkę na kolejny. Tak przynajmniej donosi portal BBC. Amerykanie marzą, by mundial powrócił do ich kraju w ekspresowym tempie. Gospodarze wybrani są na edycje w 2030 oraz 2034 roku. Padł więc pomysł zorganizowania turnieju za oceanem za… dwanaście lat! Szczegółami podzielił się Andrew Giuliani, czyli dyrektor wykonawczy grupy zadaniowej ds. mistrzostw świata w Białym Domu. Przyznał on, że jest po pierwszych rozmowach z obecnym prezydentem.

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"Nie ma lepszego kraju do organizacji mistrzostw świata niż Stany Zjednoczone. Myślę, że widać to w mediach społecznościowych" - oznajmił prosto z mostu. "Myślę, że widzimy to, biorąc pod uwagę liczbę kibiców, którzy być może po raz pierwszy, lub po raz pierwszy od dłuższego czasu, mają kontakt z USA, ponieważ to państwo jest naprawdę niezwykle gościnne i ma niesamowitą infrastrukturę" - dodał, chwaląc następnie ogromne stadiony na terenie kraju.

Gdyby rzeczywiście FIFA zdecydowała się na powierzenie organizacji turnieju Stanom Zjednoczonym, to mielibyśmy sytuację bez precedensu. Jeszcze nigdy wcześniej mundial nie wrócił do danego kraju po zaledwie dwóch edycjach przerwy. Mało tego, coraz częściej mówi się o poszerzeniu rywalizacji do aż 64 drużyn. Obecnie mamy ich 48. "Myślę, że Stany Zjednoczone sobie z tym poradzą" - rozwiał wątpliwości pracownik Białego Domu. Dla działaczy FIFA na pewno będzie to kusząca opcja.

Donald Trump JIM WATSON AFP

Donald Trump, 05.02.2026 r. Alex Brandon East News

Donald Trump Photo by ANDREW LEYDEN / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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