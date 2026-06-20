Amerykanie już w kolejnej rundzie mundialu. Euforia w kraju. Już świętują

Reprezentacja Stanów Zjednoczonych do swojego domowego mundialu w tym roku podchodziła z dużymi nadziejami. Te były zbudowane w dużej mierze na osobie trenera. Drużynę narodową USA od września 2024 roku prowadzi bowiem Maurizio Pochettino, a więc trener, który wielokrotnie łączony był z Realem Madryt.

Praca Argentyńczyka zdaje się przynosić bardzo wymierne efekty właśnie podczas imprezy docelowej. USA rozpoczęło udział w turnieju od imponującego triumfu nad reprezentacją Paragwaju. Gospodarze wygrali 4:1, zapewniając sobie świetną sytuację przed drugim meczem - z Australią. Stracili jednak Christiana Pulisica z powodu kontuzji.

Świętowanie w USA. Piłkarze już w kolejnej rundzie mundialu

Gwiazdor reprezentacji Pochettino był nieobecny podczas meczu z Australią. Mimo tego USA pokonało rywali ze spokojem 2:0 i zapewniło sobie awans do kolejnej fazy imprezy. Po meczu w amerykańskich mediach zapanowała swego rodzaju euforia i trudno się temu dziwić, piłkarze Pochettino wyglądają świetnie.

"Nawet pod nieobecność Christiana Pulisica - który leczy uraz łydki, odniesiony na treningu i pogłębiony w zeszłym tygodniu w meczu z Paragwajem - reprezentacja USA w pierwszej połowie nieustannie stwarzała sytuacje bramkowe i dominowała w posiadaniu piłki; ostatecznie zespół ten utrzymywał się przy futbolówce przez 62% czasu gry, wymieniając blisko 450 celnych podań - dwukrotnie więcej niż Australia" - czytamy W "NBCNEWS".

"Przed ostatnim meczem grupowym przeciwko Turcji, mając na koncie sześć punktów i bilans bramkowy +5, reprezentacja USA (USMNT) nie wygra grupy D tylko w przypadku, gdy Turcja pokona w piątek Paragwaj, a następnie wygra ze Stanami Zjednoczonymi" - zauważają dziennikarze "Yahoo".

"Reprezentacja USA w piłce nożnej awansowała do fazy pucharowej mistrzostw świata, pokonując w piątek Australię 2:0, mimo absencji kontuzjowanego napastnika Christiana Pulisica. Dzięki szerokiej kadrze Amerykanie poradzili sobie z brakiem Pulisica i po raz pierwszy w historii zapewnili sobie miejsce w kolejnej fazie turnieju już po dwóch meczach. Gdy poprzednio byli gospodarzami mundialu w 1994 roku, awansowali jako jedna z najlepszych drużyn z trzecich miejsc w grupach, by następnie w kolejnym spotkaniu - w 1/8 finału - przegrać z późniejszymi mistrzami, Brazylijczykami" - wyliczyła agencja "AP".

Mauricio Pochettino podczas meczu USA - Paragwaj Jamie Squire East News





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