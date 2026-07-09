Ależ wpadka Mbappe. Fatalne zachowanie. Później ruszył do sędziego

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

W pierwszej połowie meczu ćwierćfinałowego z Marokiem Kylian Mbappe zaliczył bardzo poważną wpadkę. Kapitan Trójkolorowych, co prawda, sam wywalczył rzut karny, ale chwilę później koncertowo go zmarnował. Oddał bardzo zły strzał, a Bono wyczuł jego intencję. Wybrał dobrą stronę, rzucił się i obronił strzał rywala. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem.

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Kylian Mbappe marnuje rzut karnyANGELA WEISS / AFP / TVP SportAFP

Reprezentacja Francji od samego początku meczu zdecydowanie dominowała nad Marokiem. Trójkolorowi przez większość czasu rozgrywali piłkę niedaleko bramki strzeżonej przez Bono.

W końcu w 26. minucie Kylian Mbappe wywalczył rzut karny. Faulował go Noussair Mazraoui. Sędzia nie miał wątpliwości. Pokazał na jedenasty metr, a piłkę na punkcie rzutu karnego ustawił sam poszkodowany.

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Mbappe zawiódł. Fatalny strzał z rzutu karnego. Bono bohaterem

Do tej pory Mbappe z karnych się nie mylił. Teraz jednak przytrafiła mu się poważna wpadka. Kapitan Trójkolorowych oddał fatalny strzał na dobrej wysokości dla bramkarza.

Bono wyczuł, że powinien rzucić się w swoją lewą stronę. To była dobra decyzja. Bramkarz Maroka wygrał pojedynek z Kylianem Mbappe, utrzymując swój zespół przy bezbramkowym remisie.

Po wszystkim Mbappe ruszył z pretensjami do sędziego, który dość długo wstrzymywał strzał z rzutu karnego. Kapitan Francji miał o to pretensje. Nie zmienia to jednak faktu, że jego strzał z jedenastego metra był bardzo słaby.

Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem.

Relację na żywo z tego spotkania można śledzić w serwisie Interia.

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Piłkarz w białym stroju z opaską kapitana na ramieniu, grymaszący z bólu lub rozczarowania, na tle rozmytej publiczności.
Kylian MbappeFRANCK FIFEAFP
Piłkarz francuskiej reprezentacji w granatowej koszulce z numerem 10 rozmawia z sędzią głównym ubranym w jasny, sportowy strój z logo FIFA.
Kylian Mbappe i sędzia Ilgiz TantashevABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP
Piłkarz reprezentacji Francji w niebieskiej koszulce z opaską kapitańską na ramieniu podczas meczu na stadionie.
Kylian MbappeFRANCK FIFEAFP


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