Ależ wpadka Mbappe. Fatalne zachowanie. Później ruszył do sędziego
W pierwszej połowie meczu ćwierćfinałowego z Marokiem Kylian Mbappe zaliczył bardzo poważną wpadkę. Kapitan Trójkolorowych, co prawda, sam wywalczył rzut karny, ale chwilę później koncertowo go zmarnował. Oddał bardzo zły strzał, a Bono wyczuł jego intencję. Wybrał dobrą stronę, rzucił się i obronił strzał rywala. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem.
Reprezentacja Francji od samego początku meczu zdecydowanie dominowała nad Marokiem. Trójkolorowi przez większość czasu rozgrywali piłkę niedaleko bramki strzeżonej przez Bono.
W końcu w 26. minucie Kylian Mbappe wywalczył rzut karny. Faulował go Noussair Mazraoui. Sędzia nie miał wątpliwości. Pokazał na jedenasty metr, a piłkę na punkcie rzutu karnego ustawił sam poszkodowany.
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Mbappe zawiódł. Fatalny strzał z rzutu karnego. Bono bohaterem
Do tej pory Mbappe z karnych się nie mylił. Teraz jednak przytrafiła mu się poważna wpadka. Kapitan Trójkolorowych oddał fatalny strzał na dobrej wysokości dla bramkarza.
Bono wyczuł, że powinien rzucić się w swoją lewą stronę. To była dobra decyzja. Bramkarz Maroka wygrał pojedynek z Kylianem Mbappe, utrzymując swój zespół przy bezbramkowym remisie.
Po wszystkim Mbappe ruszył z pretensjami do sędziego, który dość długo wstrzymywał strzał z rzutu karnego. Kapitan Francji miał o to pretensje. Nie zmienia to jednak faktu, że jego strzał z jedenastego metra był bardzo słaby.
Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem.
Relację na żywo z tego spotkania można śledzić w serwisie Interia.
Ostatnim bramkarzem, który wybronił rzut karny strzelany przez Kyliana Mbappe był Wojciech Szczęsny. Stało się to podczas El Clasico jesienią 2025 roku.