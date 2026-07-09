Ależ wpadka Mbappe. Fatalne zachowanie. Później ruszył do sędziego

Reprezentacja Francji od samego początku meczu zdecydowanie dominowała nad Marokiem. Trójkolorowi przez większość czasu rozgrywali piłkę niedaleko bramki strzeżonej przez Bono.

W końcu w 26. minucie Kylian Mbappe wywalczył rzut karny. Faulował go Noussair Mazraoui. Sędzia nie miał wątpliwości. Pokazał na jedenasty metr, a piłkę na punkcie rzutu karnego ustawił sam poszkodowany.

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Mbappe zawiódł. Fatalny strzał z rzutu karnego. Bono bohaterem

Do tej pory Mbappe z karnych się nie mylił. Teraz jednak przytrafiła mu się poważna wpadka. Kapitan Trójkolorowych oddał fatalny strzał na dobrej wysokości dla bramkarza.

Bono wyczuł, że powinien rzucić się w swoją lewą stronę. To była dobra decyzja. Bramkarz Maroka wygrał pojedynek z Kylianem Mbappe, utrzymując swój zespół przy bezbramkowym remisie.

Po wszystkim Mbappe ruszył z pretensjami do sędziego, który dość długo wstrzymywał strzał z rzutu karnego. Kapitan Francji miał o to pretensje. Nie zmienia to jednak faktu, że jego strzał z jedenastego metra był bardzo słaby.

Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem.

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Relację na żywo z tego spotkania można śledzić w serwisie Interia.

Ostatnim bramkarzem, który wybronił rzut karny strzelany przez Kyliana Mbappe był Wojciech Szczęsny. Stało się to podczas El Clasico jesienią 2025 roku.

Kylian Mbappe FRANCK FIFE AFP

Kylian Mbappe i sędzia Ilgiz Tantashev ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Kylian Mbappe FRANCK FIFE AFP

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